Migrantour - Corso per Accompagnatori Interculturali a Cagliari

Sei un cittadino di origine straniera? Vivi a Cagliari? Parli bene l’italiano e hai capacità narrative?

Ti piacerebbe diventare accompagnatore Migrantour e condurre studenti, residenti e turisti alla scoperta del patrimonio di Cagliari e delle comunità migranti che vivono in città?

Se sì, stiamo cercando proprio te!!



CHE COS’È MIGRANTOUR

Un racconto nuovo di Cagliari che ha come protagonisti migranti di prima e seconda generazione e che permette di scoprire il territorio urbano attraverso la storia delle migrazioni favorendo l’incontro tra persone e culture attraverso passeggiate interculturali condotte da cittadini di origine straniera attraverso vicoli e strade, storie e vissuti, sapori e tradizioni delle comunità migranti che vivono qui.



Migrantour Cagliari fa parte della Rete europea Migrantour che coinvolge già diverse città quali Bologna, Firenze, Genova, Lisbona, Marsiglia, Milano, Napoli, Parigi, Roma e Torino.





IL CORSO DI FORMAZIONE Il nuovo CORSO PER ACCOMPAGNATORI INTERCULTURALI è proposto da Amici di Sardegna Onlus, nell’ambito del progetto “Le nostre città invisibili: Incontri e nuove narrazioni del mondo in città” che si propone di realizzare anche a Cagliari il primo modello di Migrantour finanziato dall’Agenzia Italiana della Cooperazione e Sviluppo (AICS).



Tanti i temi: dalle tecniche di narrazione fino alla geografia dell’abitare e alla creazione di nuovi itinerari in città, il corso offre ai partecipanti gli strumenti e le competenze per diventare accompagnatori interculturali di Migrantour e contribuire al racconto di Cagliari Città del Mondo.



A CHI È DESTINATO

Il corso è riservato a un massimo di 20 iscritte/i in possesso dei seguenti requisiti minimi: Buona conoscenza della lingua italiana (scritta e parlata); Cittadini di seconda generazione (studenti/esse occupati/e inoccupati/e con disponibilità di tempo e forte motivazione; Buona conoscenza del territorio della città/del proprio quartiere; Possesso di cittadinanza, carta o permesso di soggiorno che permettano un futuro, regolare incarico lavorativo come accompagnatore interculturale. Esperienza personale o famigliare di migrazione



LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È GRATUITA!



Il corso prevede una parte teorica che si svolge nel mese di MAGGIO/GIUGNO in orario pomeridiano e una parte pratica, con il tutoraggio degli accompagnatori senior, prevista nei successivi mesi.



PER ISCRIVERSI Per fare domanda di ammissione al corso scrivere a cittàinvisibilicagliari@gmail.com inviando i propri dati(nome, cognome, comune di residenza), un CV BREVE, copia del DOCUMENTO DI IDENTITÀ e un recapito telefonico per essere ricontattati per un colloquio. La domanda deve pervenire entro il giorno 26 aprile 2018.



PER INFO E CONTATTI cittàinvisibilicagliari@gmail.com 349.4938091 338.3187899



Testo e news rilevati dal web





ORGANIZZAZIONE

Associazioni "Amici di Sardegna Onlus" e "Città Invisibili Cagliari"

Sito internet: http://www.sardiniafriends.com

Email: cittàinvisibilicagliari@ gmail .com

Telefoni: 349.4938091 - 338.3187899 - 070 651884

