Mostra Bipersonale degli Artisti Luana Sotgiu e Giovanni Benedettini nella Sala Faber a Tempio

Il Tour artistico “Èmeute d’Art”, promosso dall’Associazione Dietro le Quinte… OSA, prosegue con una location eccellente. La sala Faber a Tempio. La grande sala espositiva tempiese, dedicata al grande Fabrizio De Andrè, ospita la mostra bipersonale di Luana Sotgiu e Giovanni Benedettini.



Luana Sotgiu è una giovane artista di Porto Torres, diplomata all’istituto d’arte di Sassari, dove poi ha proseguito i suoi studi in decorazione all’Accademia delle Belle Arti Mario Sironi.

Ha già al suo attivo un eccellente curriculum artistico, con partecipazioni a progetti artistici e collettive. Tema centrale delle sue opere d’arte sono le parole, che si ripetono, si rincorrono, dando un senso di ossessività alla frase . A volte le parole si riflettono, creando un gioco d’ombre sull’immagine sottostante, altre volte le parole costituiscono un messaggio chiaro e simbolico dei personaggi rappresentati, metafore del quotidiano...creando un’atmosfera da fiaba, dove il tempo si ferma e niente è risolto...ma restano sospese… le parole non dette, restano scritte’’.



Giovanni Benedettini è un artista romano che solo di recente si è trasferito in Sardegna e precisamente a Porto Torres. È un appassionato di arte, anche se non crea con tecniche classiche, ma preferisce la tecnologia digitale per realizzare le sue opere particolari. Lui stesso si definisce un Pittografo , ovvero colui che prende ispirazione da foto e immagini trasformandole e pitturandole con varie tecniche digitali. Non usa ne tele ne pennelli, ma solo computer e tavoletta grafica, e grazie all’uso di ben noti software di grafica digitale, crea i suoi lavori sperimentando nuove tecniche, per arrivare a simulare la pittura tradizionale. La sala Faber già da tempo offre la possibilità a molti artisti sardi di realizzare le proprie personali, col patrocinio del Comune d Tempio, e sotto il grande murale dedicato a De Andrè si potrà godere di grande arte.



La mostra verrà inaugurata il giorno 14 aprile alle ore 11.00 dove ci sarà anche un piccolo rinfresco con gli artisti e sarà visitabile fino al 26 aprile.





ORGANIZZAZIONE

Associazione Culturale "Dietro le Quinte... OSA" Sassari

Sito internet: https://www.facebook.com/groups/287026208451491/

Email: dietrolequinteosa@ gmail .com

Telefoni: 3293311774

