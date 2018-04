Conferenza a Uras: Leonardo Alagon e la Battaglia di Uras

LeonardoMelis in conferenza a parlare della Battaglia vinta da Leonardo Alagon contro gli Spagnoli a Uras nel 1470. Le sue alleanze e protezioni, da parte di principi e nobili sardi e non la caduta e il tradimento. Le nozze delle figlie con i Desena-Piccolomini futuri marchesi di Laconi e e visconti di Sanluri oltre che antenati di Colombo. Una conferenza, per informare i Sardi che lo ignorano, che noi abbiamo anche BATTAGLIE che i nostri AVI avevano vinto anche contro eserciti famosi e potenti.





Dalla Battaglia del 540 a.C. contro gli 80.000 uomini di Malko e alle battaglie vinte dai SHARDANA contro ITTITI e EGIZI



Nel 1470 d.C. a Uras il 14 aprile per l'esattezza, Leonardo Alagon Marchese di Oristano e JUDIKE di ARBOREA di fatto, al grido di "Arborea, Arborea!" lanciò i suoi uomini all'attacco contro Spagnoli e loro alleati, travolgendoli e arrivando fino alle porte di Cagliari.



Sollevando i Sardi che scuotevano il peso della colonizzazione spagnola avvenuta per COMPRAVENDITA da parte di un individuo che anni prima aveva clamorosamente subìto la SCONFITTA DI SANLURI.



NON MANCATE a questa incredibile occasione per conoscere VERAMENTE un'altra pagina della nostra STORIA NASCOSTA.



