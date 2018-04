A Cagliari il corso per fumettisti Manga Studio 5

Aperte le iscrizioni Costo: 80€ + 20€ (iscrizione all'Accademia annuale) Posti limitati (massimo 20 partecipanti) Descrizione della Master Class Se intendi dedicarti al fumetto, con l’ambizione di farlo in modo professionale applicando il metodo del fumetto digitale, allora non puoi fare a meno di saperne di più su ciò che si sta affermando come lo standard in materia. Manga Studio 5 / Clip Studio Paint è all'avanguardia nel campo dei software per realizzare fumetti.



A differenza di altri software come Photoshop e altri programmi di trattamento immagini, ti offre infinite possibilità per raccontare la tua storia tramite strumenti progettati specificatamente per i fumetti; non a caso è il programma di punta tra i fumettisti professionisti che lavorano in digitale.

Con qualunque genere fumettistico tu intenda esprimerti, non c'è limite alle possibilità che ti possa offrire Manga Studio 5 / Clip Studio Paint.



La parola “Manga” contenuta nel nome non deve indurti nell’errore di credere che il software sia rivolto esclusivamente a chi è incline a realizzare fumetti con questo stile. Perfino se ritieni che il tuo livello di pratica con il disegno potrebbe non essere sufficiente per approcciarti a questo metodo, ciò non è un ostacolo per apprendere i concetti fondamentali per l’uso di questo programma. Nel corso di questa Master Class, avrai modo di conoscere le potenzialità di Manga Studio 5 / Clip Studio Paint, e vedrai come impostare il tuo progetto, come usare i vari strumenti ed effetti, aggiungere colori , realizzare la gabbia del layout, i balloons e il lettering e creare il tuo prodotto in modo accativante ed efficace.





ORGANIZZAZIONE

Accademia d'Arte Santa Caterina

Sito internet: http://www.accademiadartesantacaterina.com/

Email: accademiasc .cagliari@ gmail .com

