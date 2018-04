Theatre en vol presenta Risvegli D’Aprile – Storie di isole e di isolani a Sassari

FEMINOS, spettacolo di teatro comunitario ispirato a "La casa di Bernarda Alba" di F.G. Lorca e riscritto in sennorese porta a riflettere - attraverso una realtà passata, ma al contempo sempre attuale - sulla condizione femminile.

In collaborazione con il Comune di Sennori e l'associazione culturale Il Lentischio Martedì 10.04.18 IL VENTO – Storia di Gavino e di altri dispersi.



Il racconto avvincente e emblematico legato ai temi della libertà di pensiero ed espressione ripercorre la storia di Gavino Cherchi, sardo, partigiano, combattente, ucciso alla vigilia della Liberazione insieme ai suoi compagni Ines Bedeschi e Alceste Benoldi.

I loro corpi non sono mai stati ritrovati. Una scomparsa carica di dubbi, incertezze e irragionevoli speranze; questo il tormento comune delle famiglie degli scomparsi, dei dispersi. Questo è accaduto e accade in tutte le guerre, nelle deportazioni, negli eccidi, nelle migrazioni disperate.



In collaborazione con l'Università degli Studi di Sassari e l'A.N.P.I. Mercoledì 11.04.18



