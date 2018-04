A Sassari Max&Mowman in FLUOLEAKS - Electro Music Live Painting

Skill-Trattoria Musicale ORGANIZZA: Max&Mowman in FLUOLEAKS Electro Music Live Painting FLUOLEAKS: Un incontro-scontro-fusione di arti tra Max Mazzoli e i Mowman.



Tre artisti stupendi si ritroveranno allo Skill in via Torres 2 per dar vita ad una serata magica ed estremamente suggestiva. Una serata in cui l'arte pittorica e la musica si fonderanno in un tutt'uno, influenzandosi e condizionandosi in un flusso di azione ascolto ed immagine.



Lo Skill per l'occasione si trasformerà in una camera oscura interamente illuminata di luce UV che ci farà entrare in un clima fluorescente ed emozionante in cui immergersi e lasciarsi trasportare.





https://www.facebook.com/events/432090213908769/





ORGANIZZAZIONE

Skill Club

Sito internet: https://www.facebook.com/Skill-Club-379544419128247/

Email: gabriele .sanna@ yahoo .it

Telefoni: 339 340 0769

