Dal libro al progetto: A scuola con cuore! ad Arborea

Corso di formazione inserito nel progetto "Coltiviamo parole... raccogliamo conoscenza".



Formatrice Giuliana Paterniti Bardi, dell'AIMC da Saronno.

Partendo da un testo narrativo, vogliamo proporre un percorso didattico che consenta una modalità di gestione didattica innovativa e di arricchimento della proposta formativa, per una scuola accogliente e riflessiva.



La proposta viene fatta in un itinerario interdisciplinare e multidisciplinare dove le varie discipline interagiscono,si intersecano in un curricolo verticale ed orizzontale basato sulle competenze.





