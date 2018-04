Ad Olbia serata RockaBeer

Sabato 7 Aprile la palestra SK1 Fight Club & Fitness vi ospita per inaugurare insieme l'arrivo della bella stagione e festeggiare il primo nostro evento in stile RockaBilly!

Dalle ore 21:00 potrete degustare la nuova birra artigianale appena approdata in Sardegna, da Monaco di Baviera, del birrificio Storchenbräu e cenare con i miglior street food locali: Sa Peltusitta Food & Juice, Sebada on the road e streetpizza. Ma non solo birra!



Per gli amanti dei cocktail c'è Spirits Boutique Olbia.



Ad accompagnare l'inizio della serata il Dj Set di Zichina Dj per poi proseguire alle ore 23:00 con l'esibizione del sexy e frizzante trio vocale femminile Rock-a-Bella Sisters La palestra si animerà con altre speciali sorprese come la possibilità di scoprire il mondo dei tatuaggi con Gangsta Tattoo Giuliano Piccinnu e partecipare ad una fantastica iniziativa del birrificio Storchenbräu: tutti i tappi raccolti dalle birre bevute durante la serata saranno devolute per la salvaguardia delle cicogne!

Quindi a tutta birra! Vi Vogliamo Rock!





ORGANIZZAZIONE

Special Occasion Services

https://www.facebook.com/events/2030984923581653/

Sito internet: http://https://www.specialoccasionservices.com

Email: sos .specialoccasionservices@ gmail .com

Telefoni: 3287197056

