Weekend Paleozoico a Fluminimaggiore

Due giornate dedicate alla Geologia della Sardegna per capire come si è formata la nostra isola e quali forze l’abbiano plasmata fino a farla diventare come la conosciamo oggi! Un viaggio di 500 milioni di anni, tra le prime forme di vita comparse sulla Terra, le montagne, i vulcani e ciò che rimane di antichi mari tropicali.



Programma :

Sabato 28 Aprile - Centro culturale a Fluminimaggiore

Ore 15.30 – 19.00 – Lezione teorica di geologia della Sardegna (supportata da campioni di minerali, rocce e fossili per comprendere al meglio le rocce più rappresentative).



Domenica 29 Aprile

Ore 9.00 – 17.00 – Escursione sul territorio. Andremo a visitare nei dintorni del paese di Fluminimaggiore, le tracce degli ambienti e della vita nel Paleozoico.



Costi: 35,00€ Corso teorico + Escursione; oppure 25,00 solo corso o solo escursione. Numero min. partecipanti: 10 Numero max. partecipanti: 25 Info e prenotazioni : 333 3544271 - messaggio alla pagina Luigi Sanciu - Geologo; luigisanciu@tiscali.it



L'evento si svolge all'interno della manifestazione "Flumini in Fiore", un appuntamento imperdibile per visitare il territorio e degustare specialità tipiche.

Per chi desidera prendersela con comodo, una serie di strutture ricettive offriranno pacchetti di soggiorno agevolati.

POSSIBILITA' DI PRANZARE A 10 EURO NEL CIRCUITO ENOGASTRONOMICO DELLA MANIFESTAZIONE Informazioni sulle strutture ricettive: Start-Uno 0781580990 /3478174989 - info@startuno.it





ORGANIZZAZIONE

Luigi Sanciu Geologo e Start Uno Servizi Turistici

Sito internet: http://www.geomuseomontearci.it

Email: luigisanciu@ tiscali .it

Telefoni: 333 3544271 - 0781580990 - 3478174989

