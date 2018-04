A Boroneddu 31° Sagra degli Asparagi e Finocchietti Selvatici

La Pro Loco di Boroneddu

organizza

31° Sagra degli Asparagi e Finocchietti Selvatici





Programma della giornata

Escursioni in Battello





Dalle ore 10:00 il Circolo Nautico di Sorradile effettua escursioni in battello sul Lago Omodeo.

Max 28 persone per ogni viaggio, bus navetta da Boroneddu fino al luogo d'imbarco (pontile di Sorradile).

Durata escursione 90 minuti.

Per informazioni:

Salvo 328 5456624 - Gianpaolo 347 9072859 - Gigino 328 7461850





Campo di tiro con Carabina aria compressa





Dalle ore 10:00 l'A.S.D Field Target Sardegna inaugura presso il <<Parco Urgu>> in loc. San Salvatore nelle campagne di Boroneddu, il campo di tiro per carabina ad aria compressa (depotenziata).

Bus navetta gratuito per raggiungere il parco Comunale Urgu, partenza e arrivo in via S. Lorenzo.

Per informazioni:

Nanni 340 8160034

E-mail: fieldtargetsardegna@gmail.com

Facebook: Corsalcaffè





Sagra degli Asparagi e Finocchietti Selvatici





Dalle ore 13:00 al punto ristoro della Pro Loco si potrà consumare il pranzo a base di prodotti tipici.

E gradita la prenotazione dopo le ore 18:00 ai seguenti numeri:

Tore 349 8460233 - Pina 348 7444305

Nel pomeriggio degustazione di asparagi e finocchietti selvatici.

Ore 16:00 Serata Musicale con il gruppo DILLIRIANA

Silvano Fadda (organetto e fisarmonica)

Carlo Crisponi (voce)

Roberto Tangianu (launeddas)

Giovanni Demelas (tastiera)





Dalle ore 15:30 alle ore 18:30

GIOCHI GONFIABILI PER BAMBINI





Con il patrocinio del Comune di Boroneddu e Unione Comuni del Guilcer

Si ringrazia tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita della manifestazione.