Iglesias: Escursione Sulle tracce di Modì

Amedeo Modigliani è uno tra gli artisti più celebri ed enigmatici di tutti i tempi. La sua vita è segnata da avvenimenti drammatici che contribuirono a plasmare il suo carattere testardo e indipendente, capace di indagare i tumulti dell’animo umano e fissarli per sempre tra le linee di un disegno. Uno tra i suoi primi capolavori è il ritratto di Medea Taci, compagna di giochi del giovane Amedeo durante i suoi periodi di permanenza nell’Iglesiente.

La famiglia Modigliani, tuttavia, non fu l'unica a cercare fortuna in Sardegna. Molte altre famiglie borghesi del tempo, tra cui i Boldetti e i Ciarella, decisero di fare investimenti e costruire nell'Iglesiente alcune proprietà. Ma cosa resta, oggi, del passaggio dei Modigliani in Sardegna? Quali tracce si conservano, tra le località di Grugua e Borgo Sant’Angelo, di quei lontani giorni di gloria?



PROGRAMMA DELL’ESCURSIONE

Ore 8.30: ritrovo presso Piazza Sella a Iglesias

Ore 8.45 c.a.: spostamento in auto propria in direzione Borgo Sant’Angelo per inizio del trekking. I partecipanti potranno lasciare le proprie auto presso l’area di sosta lungo SS 126, in prossimità del bar Sant’Angelo.

Ore 9.15 c.a.: inizio del trekking

Ore 12.00 c.a.: arrivo alla località di Grugua e pranzo al sacco nei pressi della Casa Modigliani.

Ore 14.00 c.a.: ripartenza

Ore 16.30 c.a.: ritorno alle auto e fine dell'escursione.



N.B. le prenotazioni devono pervenire entro e non oltre venerdì 13 Aprile.

L'escursione verrà effettuata con un numero minimo di 15 partecipanti.



Costi 10€ per i soci. 15€ per i non soci (la quota comprende l’assicurazione giornaliera). 10€ per chi prenota il posto nel pulmino dell'associazione (da sommare alla quota escursione).





ORGANIZZAZIONE

a.s.d. Scuola Nordic Fitness Cagliari

Sito internet: http://www.nordicfitnesscagliari.com/

Email: nicflo@ tiscali .it

