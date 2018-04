Si rinnova anche quest'anno il tradizionale appuntamento con i festeggiamenti in onore della Santa Patrona di Olmedo Nostra Signora di Talia!



Tanti eventi in programma, ma in particolare l'apertura del 30 Aprile alle ore 22 comunale Fausto Leali in concerto , a seguire il 1 maggio sempre alle ore 22 presso anfiteatro comunale gli Articolo 31 2.0 in concerto





ORGANIZZAZIONE

Tags