25 aprile nella Barbagia di Belvì

Le verdi vallate della Barbagia di Belvì, ricche di boschi misti, producono un forte richiamo ai luoghi che nell'immaginario collettivo riconducono all'habitat del partigiano. Siamo ai piedi del massiccio montuoso del Gennargentu, una montagna generosa di panorami, e popolata per secoli da pastori erranti che dalla mattina alla sera dialogano con la natura.



Un economia resistenziale che come i partigiani lotta per la propria identità contro le tentazioni inglobanti della città, di un capitalismo che propone modelli di vita apparentemente più facili più belli e ben reclamizzati.

Festeggiare la festa del 25 aprile significa celebrare la libertà, la democrazia e sopratutto ricordare l'impegno civile di migliaia di donne e uomini, di ogni età che hanno scelto, la clandestinità per opporsi al buio del fascismo, partigiani e partigiane verso i quali dobbiamo sentirci in debito di riconoscenza e l'obbligati al ricordo.



Quindi fare una passeggiate tra i monti, cantando in allegria non sarebbe un'idea sbagliata, e volendo potremmo unire al divertimento un sacco di riferimenti storico-culturali, cosi tanto per non perdere la sana abitudine di praticare l'impengno civile.



Comunque sia Belvì che Aritzo hanno avuto due eroi partigiani Gianni e Libero ai quali sono state intitolate due piazze.



L'appuntamento è fissato per le ore 9.00 davanti al Caffè Barbagia ospitale, e da li si parte per trascorrere una giornata divertente e simpatica.

Porteremo con noi il libro dedicato al Partigiano Libero, e canteremo bella ciao a voce alta. E' previsto un bel pranzo in campagna in compagnia dei pastori.



Buon 25 aprile a tutti.





