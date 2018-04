Le occasioni:saggio finale degli allievi dell'VIII corso di Scrittura CreAttiva ScriviAmo a Cagliari

L’arte di raccontare storie è il vero patrimonio dell’essere umano, una delle caratteristiche che distingue l’uomo dalle altre creature. Raccogliersi e condividere emozioni e racconti è il primo passo verso la pace, dare vita a universi con la fantasia e le lettere messe in fila, una dietro l’altra, rappresenta senza dubbio il volo umano in una direzione più alta del semplice vivere egoistico. Questo il nostro lavoro.



La parola permette di esistere.

Siamo ciò che raccontiamo. Agli allievi è stato assegnato un tema specifico che poi questi ultimi hanno sviluppato nella forma del racconto breve.



Ogni racconto è frutto di un percorso didattico e creativo curato da Giulia Marini e Matteo Tuveri: dalle loro pagine infiniti mondi fatti di intrecci, personaggi e sentimenti.



Occasioni di scrittura in cui mettere la propria creatività e fantasia, ecco perché il titolo “Le Occasioni”. Non perdute, per una volta, ma messe su foglio. A dare voce ai lavori degli allievi del VI Corso di Scrittura CreAttiva – ScriviAmo gli attori: Dreh, Daniele Floris, Giulia Maoddi e Ilaria Varsi. I nostri hashtag: #siamoquellocheraccontiamo #lemozionesiaconvoi #scriviamocorsocagliari





ORGANIZZAZIONE

ScriviAmo Corso di Scrittura CreAttiva

Sito internet: http://www.scriviamocorso.it

Email: scriviamocorso@ gmail .com

Telefoni: 3408089838

Tags