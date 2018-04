Sabato 7 aprile a MARACALAGONIS ore 18,30 nella sala Consiliare la prima tappa del IV FESTIVAL DELLA LETTERATURA DEL MEDITERRANEO 2018.



Cristina Caboni è nata a Cagliari e vive con la famiglia in campagna, in mezzo ai fiori e alle api della sua azienda agricola che ha mirabilmente descritto nel suo secondo romanzo La custode del miele e delle api del 2016 che ha scalato le classifiche di vendita in Italia e all’estero



.

In questa occasione ci presenterà il suo nuovo romanzo La rilegatrice di storie perdute





