Pullman da Cagliari per Primavera in Ogliastra a Girasole

La località turistica aprirà ai visitatori le sue "pratzas", ossia i cortili delle proprie case, attraverso un percorso enogastronomico proposto lungo le vie del centro storico. Si potranno dunque degustare antipasti di terra e mare, formaggi, "burrida", sebadas, cocoi prenas e i famosi culurgionis ogliastrini.



Non mancheranno inoltre le attività di intrattenimento tra mostre, spettacoli e tanto altro.



Programma:

- Ore 08:00 Appuntamento in Piazza dei Centomila;

- Ore 08:15 Partenza per Girasole;

- Dalle ore 9:00 Apertura Mostre;

- Dalle ore 10:00 Piazza Venezia - Esposizione di prodotti tipici a km 0, a cura dell’ass.

Slow Food Ogliastra; - Ore 11:00 Santa Messa nella Chiesa B.V. Monserrato;

- A seguire Esibizione e sfilata del gruppo minifolk di Girasole con il maestro Ignazio Lepori;

- Ore 12:00 Centro storico –Apertura del percorso enogastronomico;

- Ore 15:00 Via Dante –Mercatino gestito da bambini e maestre della scuola dell’infanzia;

- Ore 16:30 Piazza Sant’Antioco –Selezioni del concorso di poesia;

- Ore 17:30 Piazza Sant’Antioco –Spettacolo teatrale musicale: "Eleonora d’Arborea, ferro e cuore", con Ignazio Chessa;

- Ore 18:30 Centro storico – Esibizione itinerante dei Tenores d’Ogliastra e Su Maimoni e is ingestusu di Tertenia

- Ore 19:15 Appuntamento al bus e partenza per Cagliari



Contributo di partecipazione OFFERTA RISERVATA AI SOCI BUYSARDINIA

- 17 € Adulti - 13 € Bambini (3-11) - Gratuito Bambini (0-2) È necessaria la prenotazione e il versamento anticipato del contributo di partecipazione. Vedi pagina Versamenti



Tutte le nostre attività sono rivolte esclusivamente ai nostri soci.

Per partecipare alle nostre iniziative diventa socio: - scarica e compila il modulo socio (obbligatorio anche in caso di partecipanti minorenni) ed invialo compilato e firmato a: infobuysardinia@gmail.com o consegnalo direttamente presso la nostra sede, in ogni caso almeno 24 ore prima dell'evento. foto richiedi informazioni Per informazioni: infobuysardinia@gmail.com Tel: 3336749958 Pagina facebook: @buysardinia Gruppo facebook: escursioni e visite guidate in sardegna





ORGANIZZAZIONE

buySardinia

Sito internet: http://www.buysardinia.it/

Email: infobuysardinia@ gmail .com

Telefoni: 3336749958

