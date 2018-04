Cagliari: Sant'Efisio 2018

martedì 1° MAGGIO

Chiesa di Sant’Efisio - Via Sant’Efisio

Ore 7.15 Celebrazione messa

Ore 8.00 Celebrazione messa

Ore 9.00 Celebrazione messa

Ore 9.30 Celebrazione messa nelle prigioni di Sant’Efisio

Ore 10.00 Celebrazione messa

Ore 11.00 Celebrazione messa dell’Alter Nos

Ore 12.00 Partenza di Sant’Efisio dalla chiesa





Ore 10.00





I tradizionali carri del campidano, chiamati traccas, aprono la processione.





Seguono i molti diversi colori dei costumi sardi: migliaia di persone in abito tradizionale provenienti da ogni parte della Sardegna





Sono centinaia i cavalli che seguono in tre diversi gruppi: i Cavalieri campidanesi, i Miliziani, la Guardiania.





Ore 12.00





Partenza di Sant'Efisio attraverso il seguente percorso:

via Azuni, Piazza Yenne, Corso Vittorio Emanuele, Via Sassari, Piazza del Carmine, Via Crispi, Via G.M.

Angioy, Via Mameli, Largo Carlo Felice, Via Roma (lato Comune), Via Sassari (parte bassa) Viale La Playa, Villaggio Pescatori, Giorgino, Chiesa di Sant'Efisio a Giorgino (ore 15:00).





Arrivo alla chiesa di Sant'Efisio a Giorgino viene sostituito il cocchio e vengono fatti indossare al Santo gli abiti da viaggio.





La Maddalena Spiaggia, processione lungo la Strada Provinciale sino al raccordo con Frutti D'oro e sosta con Santa Messa all'aperto nel piazzale antistante la Chiesa di Sant'Efisio a Su Loi.





Breve sosta per i buoi.





Ripresa del viaggio sino a Villa D'Orri dove nella cappella di proprietà dei Marchesi di Villahermosa viene celebrata una celebrazione eucaristica in commemorazione dei defunti.





Benedizione e partenza per Sarroch luogo in cui il santo trascorre la notte nella chiesa omonima.





2 MAGGIO

Ore 08:00 - Santa Messa





Partenza per Villa San Pietro.





Processione, messa e partenza per Pula: le autorità municipali, l'Arciconfraternita ed i fedeli attendono il Santo per cominciare la processione lungo il paese.

Messa e Pranzo.





Ore 18:00





Celebrazione della Santa Messa prima della partenza del simulacro per Nora.

Festa davanti al simulacro per commemorare i defunti.

Sosta davanti al cimitero per commemorare i defunti.

Benedizione nella Chiesa di San Raimondo.





Partenza per Nora, sosta del simulacro vicino al comando della Marina Militare, ammaina bandiera e successiva partenza per Nora per la celebrazione della Santa Messa.





3 MAGGIO

Ore 07:30 -Sante Messe fino alle ore 11:00 celebrate dall'ordinario diocesano all'aria aperta.





Ore 18:30 - Processione con il simulacro lungo il percorso che porta agli scavi di Nora per poi rientrare alla spiaggia.





Santa Messa e partenza per Pula.





4 MAGGIO

Cagliari - Centro storico

Dalle ore 20.00

Rientro in città del cocchio col simulacro del Santo. Nella chiesetta di Stampace, rito religioso in latino e “goccius” in onore del Santo