Sting Live al Forte Arena di Pula

Sting in concerto il prossimo 26 luglio alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula . Di lui si ricordano nell’isola altri due memorabili concerti, uno all’anfiteatro di Cagliari e l’altro allo stadio di Sassari.

I biglietti per i concerti saranno disponibili in anteprima per il fan club ufficiale dell’artista a partire dalle ore 10.00 di martedì 13 febbraio (per 24 ore), mentre la messa in vendita generale partirà dalle ore 11.00 di mercoledì 14 febbraio su www.ticketmaster.it www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.