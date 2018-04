Seminario Metodo Summa Aurea® a Nuoro

Questo Metodo insegna a sviluppare la capacità di riconoscere, affrontare e risolvere le disarmonie e le dinamiche umane, fornendo a tutti gli strumenti per poterlo fare autonomamente!



Il METODO SUMMA AUREA® si basa su tecniche avanzate di stimolazione energetica che inducono velocemente una modificazione della frequenza cerebrale, portando la persona dallo stato β(beta), di veglia e di coscienza, allo stato δ (delta) di sonno profondo, rimanendo però coscienti ma con una profonda apertura inconscia.

In questo stato, dove la mente è più inerte, emerge con maggior semplicità e velocità, ciò che è celato alla persona e che crea il suo stato di malessere. Essa ha così l’opportunità di analizzare ciò che emerge, senza le barriere e i condizionamenti che generalmente bloccano o riducono questo tipo di lavoro introspettivo.



Alcuni dei benefici acquisiti con il METODO SUMMA AUREA®, sono: •Il recupero delle proprie capacità latenti (percezioni extra-sensoriali);

•L’acquisizione di tecniche per l’autotrattamento o il trattamento di altre persone (tipo prano-pratica); •L’acquisizione di tecniche per lavorare su tutti i corpi sottili; •L’acquisizione di tecniche per aumentare il proprio livello energetico ed espandere la propria consapevolezza (fare esperienza dell’UNO);

•L’acquisizione di tecniche e metodi di protezione e pulizia energetica di luoghi e persone;

•Di prendere coscienza dei propri malesseri e disarmonie e come risolverli;

•Di trovare il proprio equilibrio interiore; •Di come imparare a gestire le emozioni; •Di migliorare la propria Autostima; •Di trovare il senso della propria Vita.



Il corso è condotto da: Roberto Fabbroni Teresa Columbano Matteo Sanna Veronica Ferreri



Per maggiori informazioni contattare: Veronica 347/2404012 Matteo 328/9105234 Roberto: cell.324/8993245 E-mail: corsi@summaaurea.org Oppure visitare il sito: www.summaaurea.org





