Spring Fest: Rock n' Motors Day - 5^ Memorial Francesco Lepori a Trinità d'Agultu

Vi invitiamo a partecipare alla Festa di Primavera dove musica Rock e motori si fondono tra di loro facendoci fare un tuffo nel passato. Potrete ammirare l'esposizione di Auto Vintage, Motociclette e Vespe; ma anche parteciparvi gratuitamente.



Ci sarà un solo vincitore per ogni categoria, il quale vincerà dei buoni acquisto in negozi riguardanti i motori. Sarà soprattutto una giornata perfetta per ricordare il nostro caro amico e compaesano Francesco Lepori, che tanto amava questo tema .



Vi aspettiamo affamati e soprattutto assetati allo stand del Comitato della Festa Patronale.





ORGANIZZAZIONE

Comitato Festa Patronale SS Trinità 70/80/90

Tags