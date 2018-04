Animalia: collettiva d'Arte contemporanea a Cagliari

L'Uomo si è sempre interrogato sul suo esistere come animale in rapporto con altri animali e da questo sono nati i numerosi tentativi di classificazione prima soprattutto fantastici come i Bestiari, poi, col progredire delle conoscenze, sempre più scientifici.



Animalia è un'esposizione collettiva che chiede agli artisti di trovare quel senso magico e di stupore che provava lo studioso davanti alla vita in quanto forma, che questa fosse "comune" o "fantastica" e riportata attraverso mirabolanti racconti di viaggio perché è solo attraverso l'apertura alla conoscenza che possono essere abbattuti i pregiudizi dettati dall'ignoranza, percorso indispensabile anche in quest'epoca.

