A Nuoro la conferenza Aiuto e Guarigione per via Spirituale

L’equilibrio psico-fisico, il recupero della salute, il benessere e anche l'aiuto nella vita personale nostro e dei nostri ragazzi, attraverso gli insegnamenti di un laico tedesco: Bruno Gröning (Danzica 1906 – Parigi 1959).



Nelle conferenze “Aiuto e Guarigione per via spirituale”, rivolte a tutti, adulti e ragazzi dai 14 anni in su, i partecipanti possono apprendere, attraverso la via tracciata da Bruno Gröning, un modo differente di guardare alle origini della salute o della malattia, e a relazionarsi con amici e familiari, a superare le proprie insicurezze e paure, a stare bene con se stessi.



La figura di Bruno Gröning, noto nella Germania del dopoguerra, fece discutere per le numerose e eclatanti guarigioni documentate dalla stampa dell'epoca.





Contatti: Piera Evangelisti cell. 328-2706174

www.bruno-groening.org/it Gli incontri sono organizzati dal "Circolo degli Amici di Bruno Gröning", un'associazione volontaria e aconfessionale presente in quasi 200 Paesi al mondo. Per l'impegno profuso nella promozione delle pratiche di pace e di tolleranza contenute nell'insegnamento, nel maggio 2013 il Circolo degli Amici ha ricevuto il Peace Pole Award conferito dalla World Peace Prayer Society, organizzazione non governativa associata all'Onu. In seno ai Circoli si è formato il Gruppo Medico Scientifico Specializzato e al quale partecipano a titolo volontario e del tutto gratuito, medici, psicologi, veterinari, naturopati. Senza mai contrapporsi alla medicina ufficiale lo staff esamina i miglioramenti o superamenti delle patologie, cercando di trovare i punti di convergenza tra 'spiritualità' e scienza medica", due mondi che possono dialogare in modo costruttivo.





ORGANIZZAZIONE

Circolo degli Amici di Bruno Groening

Sito internet: https://www.bruno-groening.org/it

Email: m .mara@ maramassimo .com

Telefoni: 3462896012

