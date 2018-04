A Cagliari evento di solidarietà "Ciao Mammuth"

SABATO 7 APRILE, ore 20:00, a Cagliari, presso il Centro Culturale della COMPAGNIA CANTANTE (Via Dolcetta 21) una # paradura artistica per raccogliere i fondi per l'acquisto del nuovo furgone della Casa di Suoni e Racconti!





Chiunque voglia partecipare in qualità di artista, tecnico e aiuto organizzativo può scriverci privatamente oppure chiamarci al numero 345 3199602.





Nel frattempo chiunque voglia sostenerci può fare una donazione utilizzando:

- Codice Iban IT80P0760104800001027511276 - C/C n.

001027511276 ABI 07601 - CAB 04800 presso le Poste Italiane Filiale n°9 di Cagliari, intestato all’Associazione Culturale Tra Parola e Musica – Casa di Suoni e Racconti





- tramite Pay Pal sul conto legato all'indirizzo traparolaemusica@gmail.com





RICORDATE LA CAUSALE: DONAZIONE PER ACQUISTO FURGONE E STRUMENTAZIONE.





Grazie per tutto quello che potrete fare