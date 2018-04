Escursione sul Taccu Isara

Gairo Taquisara è una graziosa frazione montana, situata in una valle dall’aspetto alpino, crocevia, in passato e oggi, di vie di comunicazione tra le 4 direzioni. Siamo nell’ambiente dei Tacchi, ci affacciamo verso il Gennargentu e la mitica Perda Liana, passiamo per il villaggio nuragico di Perdu Isu, arroccato tra i calcari, in una Natura aspra e affascinante, che ospita una ricca fauna ma anche diverse attività umane, un territorio ricco di storia e affascinanti leggende.



Partenza ore 8:00 dal parcheggio del Conad Superstore di Quartu Sant’Elena. (PUNTUALI!)

Auto propria, scarpe da trekking, pranzo al sacco, acqua da bere.

Costo: € 20

Lunghezza: circa 12 Km

Dislivello in salita: circa 400 m

Tempo: circa 6 ore

Adesioni entro le ore 20 di venerdì 6 Aprile al 3489305607



ORGANIZZAZIONE

"Alla scoperta di.."

Sito internet: https://www.allascopertadi.it/prossimamente.html

Email: info@ allascopertadi .it

Telefoni: 3489305607

