Stefano D in concerto per la prima volta a Seui

Sabato 7 aprile 2018 (dalle ore 18) Stefano D si esibisce per la prima volta nella sua città d’origine, Seui (Og). Il concerto del cantautore ligure, nel Salone Parrocchiale della Chiesa di Santa Maria Maddalena (via Redentore 4), è dedicato a Salvatore Deidda, compianto fumettista e professore di disegno seuese. Stefano D, all’anagrafe Stefano Deidda , è il nipote di Salvatore, autore noto al grande pubblico per il fumetto “Martin Mistère”, (Sergio Bonelli Editore).





Fumettista e insegnante di disegno alla scuola secondaria di primo grado di Barisardo, scomparì prematuramente a 37 anni. Il suo tratto e la sua fantasia restano ancora vivi nelle sue opere e, in occasione del concerto, il cantautore consegnerà al Sindaco di Seui, Marcello Cannas, una tavola originale di Salvatore Deidda. Stefano D, che torna in Sardegna dopo l’ottimo riscontro ottenuto nell’ultima esibizione al Tropical bar di Porto Torres, sarà affiancato sul palco dal chitarrista Giulio Grandi. Il repertorio spazia «da grandi classici della musica italiana come “Deo ti Gheria Maria” dei Tazenda – precisa il cantautore ligure – ai nuovi inediti “Dietro di me” e “I Exist”, composte e arrangiate da Marco Grasso, direttore dell’orchestra che ha accompagnato Bianca Atzei nella scorsa edizione del Festival di Sanremo».



Non mancherà “Karol”, brano dedicato a Giovanni Paolo II.



Per l’occasione sarà allestita una nuova scenografia, in cui la voce calda e appassionata del cantautore si alternerà a coreografie intriganti. Stefano D è da sempre impegnato nel solidale: il live del 3 febbraio 2018 al Teatro Santa Sabina di Genova è solo l’ultimo capitolo della collaborazione con il Comitato Rudi Onlus e con il fondo internazionale GoFar, da anni in prima linea nella battaglia contro l’Atassia di Friedreich, malattia neurodegenerativa ancora poco conosciuta.



Al concerto di sabato 7 aprile, approvato e promosso dal Parroco Don Joilson Macedo Oliveira e realizzato col patrocinio del Comune, è stato riconosciuto il logo del Comune di Seui e il marchio di qualità Cultura e Sport, a certificazione dell’elevato livello qualitativo dell’iniziativa.



Il biglietto d’ingresso all’evento (del prezzo di 10€) sarà acquistabile in cassa la sera stessa (dalle 18) o con prevendita al 3332037361.





ORGANIZZAZIONE

Stefano D

Email: uffstampa .og@ libero .it

Telefoni: 3332037361

Tags