12 ore in Cammino - Costa delle miniere - Sardegna sud ovest

PROGRAMMA DEL 7 APRILE 2018 #12ore IN CAMMINO - DA NEBIDA A BUGGERRU

ore 8.30 incontro a Buggerru, piazza fronte Dopolavoro

ore 8.45 trasferimento in auto a nebida e avvio escursione a piedi;

ore 21.00 arrivo a Buggerru e partenza per Nebida per riprendere le auto.



Lunghezza: m. 22.200 Impegno medio: tre piedi di cinque

Consumo medio calorico: 2.200 - 3.100 calorie



Altre Info e dati tecnici del percorso, suddivisi per tappe, nella Guida La Costa delle miniere: 64 pagine di testi, schede, foto, cartine dettagliate e tracce GPS, durata media, quote, lunghezza, numero passi medio, impegno medio, consumo medio calorico.



Disponibile a € 9.90 nei migliori punti vendita, anche on line.



Incontro: a Buggerru, piazza fronte Dopolavoro; (N 39°23’52.9” – E 008°24’01.3”)



Quota di partecipazione: 18 euro



La quota comprende: accompagnamento con guida escursionista iscritta nell’Albo Regionale



Info per i partecipanti: ciascun partecipante dovrà provvedere alla personale scorta di cibo e dotarsi di torcia frontale con autonomia per almeno 5 ore.

Si consiglia un abbigliamento comodo e confortevole adatto alla situazione e scarponcini da trekking. I partecipanti, oltre ad avere un allenamento adeguato all'impegno dell'escursione, devono essere in buono stato di salute generale e consapevoli della durata e delle caratteristiche del percorso. In ogni caso devono saper gestire: eventuali problemi derivanti da avverse condizioni meteo, quali pioggia, vento, freddo, caldo, ecc; ed inoltre, gli aspetti fisici o mentali causati dall’ affaticamento, dai problemi digestivi, muscolari o articolari, comprese le piccole ferite. L’evento non ha carattere agonistico per cui si chiede a ciascun partecipante di rimanere sempre nel Gruppo e di seguire le indicazioni fornite da Lino Cianciotto e Pierpaolo Putzolu.



Prenotazione : confermata all’indirizzo linocianciotto@naturalmentesardegna.org entro la mattina del 6 aprile indicando le tue generalità, il tuo numero di telefono, la tua e. mail e l’età dei partecipanti se rappresenti un gruppo.

Ospitalità: per chi preferisce soggiornare in loco sarà nostra cura segnalarti le migliori soluzioni.



INFO e PRENOTAZIONI: Lino Cianciotto – NATURALMENTE SARDEGNA Tel. 347 6757476 linocianciotto@naturalmentesardegna.org Account Facebook: Lino Cianciotto - Naturalmente Sardegna Pierpaolo Putzolu - IGLESIAS MINE TOUR Tel. 320 2355115 iglesiasmt@yahoo.it Account Facebook, Twitter, Google+: Iglesias Mine Tour





