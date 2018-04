Percorso meditativo guidato Tra Cielo e Terra a Quartucciu

Un percorso meditativo guidato partendo dalle energie della Terra, con i suoi simboli ed elementi, verso il potere vibrazionale delle energie del cosmo.



Programma:

Ore 14.30 Ritrovo e sistemazione presso la Tomba dei giganti di Is Concias - Quartucciu

Registrazione e regolarizzazione evento

Ore 15.00 Inizio attività. * Meditazione pratica ed operativa che ci porterà ad avvicinarci e familiarizzare con il potere degli elementi e della natura. * Utilizzo saggio e rigenerante dei Cristalli come Alleati per comprendere i messaggi di Terra e Cielo e ritrovarli in noi.

* Immersione forte e rispettosa nelle energie del cosmo.

Ore 18.00 circa. Termine attività



Materiale: Un oggetto personale di piccole dimensioni da utilizzare nella prima parte della meditazione (Una pietra, un ciondolo, un anello ecc)

Un Telo/materassino

Un Accendino

Se lo si desidera Cibi e Bevande da condividere al termine attività.

Per la parte di Cristalli chiediamo di portare tutti quanti, un ossidiana, un quarzo rosa ed un quarzo ialino.



La partecipazione è riservata agli iscritti dell' Associazione Olistica Alkahestry.



Quota simbolica di partecipazione:

Tesserati Alkahestry: 10€

Esterni: 15€ (Nella quota è inclusa l'iscrizione associativa)

E' necessaria preventiva conferma per la preparazione del materiale all'incontro. *Per il silenzio e la quiete necessaria all'incontro i bambini non potranno partecipare all'evento.



Condurranno: Maat. B. - Tecniche meditative e Spirituali Luana Loi - Ricerca Interiore e Cristallopratica Marco Fois - Master Reiki ed Arti Evolutive Interiori



Per info e contatti scrivete alla nostra pagina Facebook oppure all'indirizzo email alkahestryweb@gmail.com o contattateci anche tramite WhatsApp al numero 3246893636.





ORGANIZZAZIONE

Associazione Olistica Alkahestry

Sito internet: https://alkahestryweb.wixsite.com/associazioneolistica

Email: alkahestryweb@ gmail .com

Telefoni: 3246893636.

