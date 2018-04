Identità Differenti di Efisio e Tommaso Cadoni a Villanovaforru

Trovare le tracce di sé nell’altro, trovarle da figlio nel proprio padre e viceversa riconoscerle nel proprio figlio, seppur celate e talvolta parzialmente negate, questo è il senso della mostra Identità Differenti, che ritrova nella naïveté pittorica del Padre Efisio le origini del percorso metafisico e incisorio di Tommaso , due espressioni così diverse nel linguaggio e nello stile, ma simili per la forza della natura espressiva.

Sullo sfondo di un confronto generazionale, guardarsi attorno per riuscire a guardarsi dentro è il presupposto fondamentale perché avvenga l’incontro tra due uomini che, ritrovandosi nella maturità, si rispecchiano l’un l’altro per scoprire la propria identità differente nella similarità degli occhi e dello sguardo, nella conformità dei gesti e dei comportamenti, nell’attitudine all’arte.



Padre e figlio si misurano nel terreno comune dell’arte 15 volte + 15, in un gioco in cui non vince nessuno se non noi che abbiamo la possibilità di indagare, attraverso le loro opere, la natura dell’apporto personale. Il rapporto che si instaura tra Efisio e Tommaso non avviene in senso unidirezionale, procedente dall’alto verso il basso, ma è l’effetto di un processo osmotico che cambia inevitabilmente entrambi, man mano che il figlio impara dal modello e lo supera per diventare uomo e artista





