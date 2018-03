Caprera Bedda: MTB & Trekking

Il 15 Aprile 2018 le associazioni Sportisola e Mtb Caprera organizzano la 4° edizione dell'escursione non competitiva Caprera Bedda. 30 km di sentieri e di adrenalina pura, saranno destinati ai Bikers, mentre gli escursionisti potranno godere degli scenari dell'isola di Caprera in un'appassionante Trekking di 15 km .



Dopo la manifestazione i partecipanti potranno gustare il pranzo nel borgo di Stagnali a contatto con la natura incontaminata dell'isola dell'eroe dei due mondi.

Giunta ormai al 4° anno, l'edizione 2018 è patrocinata dal Comune di La Maddalena e dall'ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena , supportata dagli sponsor quali la Compagnia di navigazione Delcomar, la ditta Turmotravel, i supermercati Conad, e dalle associazioni che collaborano alla riuscita dell'Evento, in particolare il neo costituito comitato SMM 250 anni, la Protezione Civile di La Maddalena, il Corpo dei Barracelli e l'Associazione Cacciatori.



Appuntamento con le iscrizioni Domenica 15 aprile dalle ore 9.00 in Piazza Barone Des Geneys (Ristorante Perla Blu) o con le pre-iscrizioni su questa pagina, cliccando su "ISCRIZIONE TREKKING" e fornendo nome, cognome, mail e numero di cellulare .



Quota escursione in mtb € 20 che comprendono: biglietto traghetto a/r e contributo di sbarco per gli atleti per gli accompagnatori biglietto traghetto sconto residenti + contributo di sbarco maglia tecnica dell'evento, gadget degli sponsor ristoro pranzo assicurazione deposito bagagli.



Quota escursione Trekking € 15 che comprendono : biglietto traghetto sconto residenti + contributo di sbarco traporto pulmann per e da Caprera sacca zaino + gadget degli sponsor ristoro pranzo assicurazione deposito bagagli.



Per il trekking di 15 km (12km in sentieri con difficoltà medio/bassa e 3 km su asfalto), è consigliato un abbigliamento sportivo e scarpe adatte, da trekking o da ginnastica.



Info e prenotazioni MTB Alessandro Tel 33802033517 mail alexacciaro@gmail.com TREKKING Marta Tel 3477284654 mail sportisolamaddalena@gmail.com Claudio Tel 3387094615 mail tienci.lamaddalena@tiscali.it





ORGANIZZAZIONE

Sportisola La Maddalena

Sito internet: http://www.sportisola.it

Email: info@ sportisola .it

Telefoni: Marta 3477284654

