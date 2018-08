La Maddalena: Stage Apnea - Gianluca Genoni

L'orso Diving Club è orgoglioso di ospitare questo fantastico stage, capitanato dal campione del mondo Gianluca Genoni.



Gli apneisti di qualsiasi livello avranno la possibilità di fare apnea nelle incantevoli acque della Costa Smeralda in Sardegna seguiti da Genoni.



Il programma dettagliato lo trovate nelle foto nella sezione "Discussione" di questo evento.

Si sviluppa in 3 giornate.



Giovedì 20 Settembre Arrivo

Venerdì 21 Settembre Ritrovo alle 9:00 al diving, briefing di benvenuto e presentazione dello stage, uscita in barca con 2 soste nel parco marino della Maddalena.



Rientro per le 13:00. Pomeriggio ritrovo in aula di teoria per discutere di apnea con Genoni e meditazione.

Sabato 22 Settembre Ritrovo alle 9:00 al diving. Uscita Full-day con pranzo a bordo del Catamarano dell'Orso Diving club. Direzione Corsica. 3 soste per conoscere gli splendidi fondali della Corsica. Rientro 17:30

Domenica 23 Settembre Ritrovo alle 9:00, uscita con 2 soste alle secche dei Monaci e relativa isola dei monaci. rientro alle 13:00.



Il prezzo è di 300 € comprensivo delle notti di giovedì, venerdì e sabato in B&B, tutte le uscite, pranzo del sabato e servizio navetta da/per hotel diving.

Durante lo stage gli apneisti avranno la possibilità di provare le nuove attrezzature della MARES per il Freediving.

Avrete tutta l'assistenza e l'esperienza di Genoni a disposizione. Per partecipare bisogna essere in possesso di un brevetto di apnea di qualsiasi didattica e livello.

Attrezzatura non inclusa.

Boe, pesi e cime di allenamento offerte dal diving center.



Per informazioni contattate Alessandro Boschi Alessandro@orsodiving.com

Speriamo di ospitarvi nella nostra struttura per questa fantastica esperienza in Sardegna.





ORGANIZZAZIONE

Tags