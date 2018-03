Pasquetta 2018: 20^ Edizione Sagra De S'anzone a Bidonì

Siamo ormai prossimi alla XX Edizione de Sa Sagra de S'Anzone, e tutta la Pro Loco ma non solo, si sta dando da fare per accogliere nel migliore dei modi i tantissimi visitatori che ogni anno vengono a farci visita sulle sponde del Lago Omodeo, nella pineta in Località "ISTEI".





VENERDÌ 30 MARZO:

Sala consigliare ore 10:30

convegno sull'agnello di Sardegna IGP; mercati esteri e opportunità tra cultura, identità e innovazione.





LUNEDÌ 2 APRILE:

-Ore 9:00 escursioni nei dintorni della pineta di Istei e nei pressi del lago Omodeo.

-Ore 11:30 assaggi di vari piatti a base di angello si Sardegna IGP e carciofo spinoso di Sardegna DOP, in collaborazione con i rispettivi consorzi di tutela.

-Ore 13:30 Pranzo (antipasto, primo, secondo, pane, verdura, acqua, vino, formaggio, dolce e caffè).





INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

ai numeri 0783695010 - 3400923019

Dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 21:00.

Le prenotazioni, dovranno pervenire entro il 30 Marzo 2018.





Dopo la prenotazione

Il 2 Aprile dalle 9:00 alle 12:00 presso la biglietteria si effettuerà il pagamento del biglietto per il posto pranzo e saranno disponibili i biglietti per l'estrazione di un uovo di pasqua gigante.





Oltre al pranzo sarà garantito un servizio di ristoro ed il divertimento assicurato con la musica di Silvano Fadda, Carlo Crisponi, Gianluca Fadda, Giovanni Demelas.





Dalle ore 10:00 visite guidate al museo "Sa omo 'e sa Majarza" (per info: Barbara 349732793 - orario 10:30-13:00 oppure 15:00-17:00).





Per i più piccoli intrattenimento con giochi gonfiabili e trucco di Irma Blumenthal.