Settimana Santa 2018: Cagliari

Programma

19 marzo 2018 – Lunedì di Passione

ore 17,00 – Arciconfraternita del SS Crocifisso di Villanova – Oratorio del Santo Cristo. Vestizione di gala della Madonna Addolorata.





23 marzo 2018 – Venerdì di Passione

ore 16,00 – Arciconfraternita del SS Crocifisso di Villanova – Processione dei Santi Misteri, Is Misterius, percorso: p.zza San Giacomo,via Sulis, p.zza Costituzione, viale Regina Margherita, via San Salvatore da Horta, chiesa Santa Rosalia, via Torino, via Manno, via Cima, chiesa Monache Cappuccine, via Cima, via Manno, p.zza Costituzione, via Garibaldi, p.zza Garibaldi (lato scuola Riva), via Macomer, chiesa del Sacro Cuore, via Macomer, via Tempio, via Bosa, chiesa San Vincenzo da Paoli, via Bosa, via San Giovanni, chiesa di San Cesello, via San Giacomo, via San Domenico, chiesa San Domenico, via San Giacomo, piazza san Giacomo, chiesa di San Giacomo.





25 marzo 2018 Domenica delle Palme

ore 9,10 – Oratorio del Santissimo Crocifisso – Benedizione delle Palme e dei rami di ulivo.

A seguire la Processione p.zza San Giacomo, via Piccioni, vico III San Giovanni, via San Giacomo, p.zza San Giacomo.

ore 9,45 – Arciconfraternita di Sant’Efisio – Processione: partenza chiesa di Sant’Anna, via Azuni, via Sant’Efisio, sosta in Piazzetta Sant’Efisio, via Sant’Efisio, vico IV Sant’Efisio, via Santa Restituta, via Azuni, chiesa di Sant’Anna.

ore 10,00 – Arciconfraternita della Solitudine – Chiesa di San Giovanni Battista – Santa Messa e benedizione delle palme

ore 12,00 – Arciconfraternita della Solitudine – Chiesa di San Giovanni Battista – Rimozione del Cristo morto





27 marzo 2018 Martedì Santo

ore 14,30 – Congregazione Mariana degli Artieri di San Michele – Ritrovo delle Confraternite al Sagrato di San Michele

ore 15,30 – Chiesa San Michele – Processione dei “Santi Misteri” di Stampace, la Processione è caratterizzata da 7 simulacri, 5 dei quali dell’artista stampacino Giuseppe Lonis (1720 – 1805), portati a spalla dai componenti della Congregazione Mariana e delle altre Confraternite cittadine e diocesane, percorso: Chiesa di San Michele, 1 chiesa San Michele, via Azuni, via Sant’Efisio, 2 chiesa Sant’Efisio, via Azuni, P.zza Yenne, via Manno, 3 chiesa Sant’Antonio, via Manno, via Cima, via Spano, Porta dei Leoni, via DeCandia, via La Marmora, Piazza Duomo, 4 cattedrale, via La Marmora, Porta dei Leoni, via de Candia, via Mazzini, Piazza Costituzione, via Sulis, Piazza San Giacomo, 5 chiesa San Giacomo, via Sulis, Piazza Costituzione, Viale Regina Margherita, via S. Salvatore da Horta, via Principe Amedeo, Piazza Aramu, via Sant’Eulalia, 6 chiesa Sant’Eulalia, via Sicilia, via Baylle, via Mercato Vecchio, Largo Carlo Felice, via Mameli, 7 chiostro San Francesco, via Mameli, via Sassari, Corso Vittorio Emanuele II, Piazza Yenne, via Azuni, 8 chiesa Sant’ Anna, via Azuni, Chiesa San Michele.





28 marzo 2018 Mercoledì Santo

ore 15,00 – Arciconfraternita della Solitudine – Rosario meditato e lavaggio del Cristo

ore 17,00 – Arciconfraternita del SS Crocifisso – Oratorio del Santo Cristo – Vestizione a lutto della Madonna Addolorata

ore 18,00 – Arciconfraternita di Sant’Efisio – Chiesa di Sant’Efisio. Vestizione a lutto della Madonna Addolorata; deposizione del Cristo morto nella lettiga processionale; vestizione a lutto del simulacro di Sant’Efisio.





29 marzo 2018 Giovedì Santo S’Iscravamentu

ore 15,30 – Arciconfraternita del SS Crocifisso – Oratorio del Santo Cristo – Crocifissione ed esposizione del crocifisso. Rito de S’Iscravamentu.

ore 20,00 – Arciconfraternita di Sant’Efisio – Processione delle “sette chiese” – Sant’Efisio listato a lutto. Percorso: partenza dalla chiesa di Sant’Efisio, via Sant’Efisio, p.zza Yenne, via Manno, prima stazione, chiesa di Sant’Antonio, via Cima, chiesa Monache Cappuccine, seconda stazione, Scalette Monache Cappuccine, via Spano, (porta dei Leoni), via Università, Torre dell’Elefante, via Santa Croce, chiesa Santa Croce, terza stazione, p.zza Santa Croce, via Corte d’Appello, vico III dei Genovesi, Portico Lamarmora, sosta, vico II Lamarmora, via Canelles, chiesa Santa Maria (Cattedrale), quarta stazione, via Canelles, vico I Lamarmora, via Lamarmora, Porta dell’Aquila, via De Candia, via Università, Porta dei Leoni, via Spano, via Mazzini, via Manno, via Torino, chiesa di Santa Rosalia quinta stazione; via Principe Amedeo, via Dettori, chiesa Santo sepolcro sesta stazione; via Dettori, p.zza Dettori, Largo Carlo Felice, p.zza Yenne,via Azuni, chiesa di sant’Anna, settima stazione, via Azuni , via Sant’Efisio, chiesa di Sant’Efisio.





30 marzo 2018 Venerdì Santo Processione del Cristo morto

ore 13,00 – Arciconfraternita della Solitudine – Processione del Cristo morto, percorso: Chiesa di San Giovanni, via San Giovanni, p.zza Marghinotti, viale Regina Elena, p.zza Costituzione, viale Regina Margherita, via san Salvatore da Horta, via Torino, via Manno, via Mazzini, via Spano, Porta dei Leoni, via Università, via De Candia, piazzetta Lamarmora, via Cannelles, p.zza Duomo. Rientro: p.zza Duomo, via Martini, p.zza Indipendenza, via Lamarmora, via De Candia, via Università, Porta dei Leoni, via Spano, via Cima, via Manno, via Torino, via San Salvatore da Horta, viale Regina Margherita, p.zza Costituzione, viale Regina Elena, p.zza Marghinotti, via San Giovanni, vico II San Giovanni, via Piccioni, via San Giovanni, vico VIII San Giovanni, via Giardini, via San Giovanni, chiesa di San Giovanni.

ore 16,30 – Arciconfraternita del SS Crocifisso – Processione del Cristo morto, percorso: partenza da p.zza San Giacomo, via Sulis, via Garibaldi, via E. D’ Arborea, via San Lucifero, Chiesa di San Lucifero. Rientro della Madonna addolorata, percorso: via San Lucifero, via Sant’Eusebio, via Lo Frasso, via Alghero, via Garibaldi, Portico Romero, via San Domenico, piazza San Domenico, via San Giacomo, piazza San Giacomo, Chiesa del Santissimo Crocifissovia San Lucifero, via Sant’Eusebio, via Lo Frasso, via Alghero, via Garibaldi, Portico Romero, via San Domenico, via San Giacomo, Oratorio del Santissimo Crocifisso.

ore 18,00 – Arciconfraternita di Sant’Efisio – Chiesa di Sant’Anna – Adorazione della Croce

ore 20,00 – Arciconfraternita di Sant’Efisio – Chiesa di Sant’Efisio – Rito de s’Interru. Processione del Cristo morto, percorso: partenza della processione dalla chiesa di Sant’Efisio, via Sant’Efisio, via Santa Restituta, via Azuni, Portico degli Alberti, via Porto Scalas, Corso V. Emanuele, p.zza Yenne, via Azuni, via Sant’Efisio, rientro in chiesa.





31 marzo 2018 Sabato Santo Su Scravamentu

ore 8,30 – Arciconfraternita del SS Crocifisso – Chiesa di San Lucifero – Rito de su Scravamentu (deposizione di Gesù dalla croce)

ore 10,00 – Arciconfraternita del SS Crocifisso – Oratorio del Santo Cristo – Vestizione a festa della Vergine Gloriosa per S’Incontru.

ore 10,00 – Arciconfraternita della Solitudine – Cattedrale di Santa Maria – Rito de Su Scravamentu.

ore 16,30 – Arciconfraternita del SS Crocifisso – Oratorio del Santo Cristo e Chiesa di San Lucifero – Processione della Madonna Addolorata e rientro dalla chiesa di San Lucifero del Cristo deposto, percorso: Oratorio del Santissimo Crocifisso, p.zza San Giacomo, via Sulis, via Garibaldi, via E. D’Arborea, via San Lucifero, Chiesa di San Lucifero, via San Lucifero, via Sant’Eusebio, via Lo Frasso, via Alghero, via Garibaldi, Portico Romero, via San Domenico, via San Giacomo, Oratorio del Santissimo Crocifisso.

ore 16,30 – Arciconfraternita della Solitudine – Chiesa di San Giovanni Battista e Cattedrale –Processione de s’Interru o rientro del Cristo morto (Processione di rientro con l’Addolorata e il Cristo deposto). Percorso: chiesa di San Giovanni, via San Giovanni, p.zza Marghinotti, viale Regina Elena, p.zza Costituzione, viale Regina Margherita, via San Salvatore da Horta, via Torino, via Manno, via Mazzini, via Spano, Porta dei Leoni, via Università, via De Candia, piazzetta Lamarmora, via Cannelles, p.zza Duomo. Rientro: p.zza Duomo, via Martini, p.zza Indipendenza, via Lamarmora, via De Candia, via Università, Porta dei Leoni, via Spano, via Cima, via Manno, via Torino, via San Salvatore da Horta, viale Regina Margherita, p.zza Costituzione, viale Regina Elena, p.zza Marghinotti, via San Giovanni, vico II San Giovanni, via Piccioni, via San Giovanni, vico XI San Giovanni, via Giardini, via San Giovanni, chiesa di San Giovanni.

ore 20,00 – Bonaria – Passione di Gesù (XIV Edizione)

ore 23,00 – Arciconfraternita del SS Crocifisso – Oratorio del Santo Cristo e Parrocchiale di San Giacomo – Veglia pasquale e ingresso del Cristo risorto nella parrocchia di San Giacomo.





1 aprile 2018 Domenica di Pasqua:

Processione de s’Incontru a Pirri:





ore 8,30 e ore 10,00 – Arciconfraternita di Santa Maria Chiara – Chiesa di San Pietro Apostolo a Pirri – Sante Messe

ore 11,00 – Arciconfraternita di Santa Maria Chiara – Piazza Italia a Pirri – Incontro di Pasqua con i simulacri della Madonna e del Cristo Risorto

Processione de s’Incontru a Villanova:





ore 10,30 – Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso:

Processione con il Cristo risorto, percorso: partenza dalla chiesa di San Giacomo, p.zza San Giacomo, via San Giacomo, via Tempio, via Bosa, p.zza Garibaldi.

Processione con la Madonna, percorso: partenza dall’oratorio del Santissimo Crocifisso, p.zza San Giacomo, via Sulis, via Garibaldi, p.zza Garibaldi.

ore 11,00 – Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso – Incontro del Cristo risorto con la Madonna – fronte scalinata p.zza Garibaldi. Rientro da p.zza Garibaldi, via Garibaldi, Portico Romero, via San Domenico, p.zza San Giacomo e Santa Messa di Resurrezione nella parrocchia di San Giacomo.





Processione de s’Incontru a Stampace





ore 11,30 – Arciconfraternita di Sant’Efisio

Partenza della processione con il simulacro del Cristo risorto dalla chiesa di Sant’Efisio, via Azuni, Portico degli Alberti, via Porto Scalas, Corso V. Emanuele.

Partenza della processione con il simulacro della Madonna dalla chiesa Sant’Anna, via Fara, vico III Sant’Efisio, via Santa Margherita, p.zza Yenne, Corso V. Emanuele. Il rientro dei due simulacri sarà il seguente: Corso V. Emanuele, p.zza Yenne, via Azuni, chiesa di Sant’Anna.

Il rientro dei due simulacri sarà il seguente: Corso V. Emanuele, p.zza Yenne, via Azuni, chiesa di Sant’Anna.





2 aprile 2018 Lunedì dell’Angelo

ore 8,00 – Arciconfraternita di Sant’Efisio – Processione votiva di Sant’Efisio in Cattedrale: partenza dalla chiesa di Sant’Efisio, via Sant’Efisio, via Azuni, p.zza Yenne, via Manno, via Cima, sosta presso Monache Cappuccine, Scalette Monache Cappuccine, via Spano, Porta dei Leoni, via Università, via De Candia, Porta dell’Aquila, Bastione Santa Caterina, via Canelles, chiesa di Santa Maria (Cattedrale); Rientro: via Canelles, vico Lamarmora, via Lamarmora, Porta dell’Aquila, via De Candia, via Università, Porta dei Leoni, via Spano, via Mazzini, p.zza Martiri, via Manno, p.zza Yenne, via Azuni, via Sant’Efisio, rientro in chiesa.





Festa di Santa Maria Chiara





ore 8,30 – Arciconfraternita di Santa Maria Chiara – Chiesa di san Pietro Apostolo – Santa Messa

ore 9,30 – Arciconfraternita di Santa Maria Chiara – Vestizione del simulacro di Santa Maria Chiara

ore 19,00 – Arciconfraternita di Santa Maria Chiara – Monte Claro, Cappella di Santa Maria Chiara – Santa Messa

ore 20,00 – Arciconfraternita di Santa Maria Chiara – Alloggiamento nel cocchio del simulacro di Santa Maria Chiara e processione di traslazione nella chiesa di San Pietro Apostolo a Pirri. Partenza da Monte Claro, via Cadello, via Santa Maria Chiara, via Famagosta, via Riva Villasanta, via e p.zza Chiesa.

3 aprile 2018 – Festa di Santa Maria Chiara (Pirri):

ore 8,00 e ore 9,00 – Arciconfraternita di Santa Maria Chiara – Chiesa di Santa Maria Chiara – Sante Messe

ore 10,00 – Arciconfraternita di Santa Maria Chiara – Solenne processione interparrocchiale: p.zza Chiesa, via Murat, via Silvati, via Morelli, via Bixio, via Sanfelice, via Poerio, via Melis, via Cillocco, via Cadeddu, via dei Nuraghi, via Cillocco, via Monteleone, via dei Doria, via Riva Villasanta, p.zza Italia, via Chiesa, p.zza Chiesa.

ore 11,00 – Arciconfraternita di Santa Maria Chiara – Santa Messa

ore 19,00 – Arciconfraternita di Santa Maria Chiara – Santa Messa vespertina

4 aprile 2018 – Santa Maria Chiaretta (Pirri):

ore 8,00 – Arciconfraternita di Santa Maria Chiara – Chiesa di San Pietro Apostolo – Santa Messa

ore 11,00 – Arciconfraternita di Santa Maria Chiara – Chiesa di San Pietro Apostolo – Santa Messa solenne con panegirico

ore 19,00 – Arciconfraternita di Santa Maria Chiara – Chiesa di San Pietro Apostolo – Santa Messa vespertina





8 aprile 2018 Domenica in Albis

ore 10,00 – Arciconfraternita del SS Crocifisso – Processione de S’Inserru: processione del Cristo risorto e della Madonna dalla parrocchia di San Giacomo all’oratorio del Santissimo Crocifisso. Santa Messa di ringraziamento.

9 aprile 2018 – Primo lunedì dopo la Domenica in Albis:

ore 18,30 – Arciconfraternita della Solitudine – Chiesa di San Giovanni Battista – Riposizionamento dei simulacri nelle rispettive cappelle. Cerimonia de “S’Inserru”.