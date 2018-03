A Muravera per la 46^ Sagra degli Agrumi

Per il Sarrabus è “Sa Festa” per eccellenza. Tre giorni intensi, un'occasione per parlare delle produzioni agrumicole d'eccellenza, per rivivere la bellezza delle tradizioni tra i portalis aperti dove le mani sapienti delle massaie preparano sa fregula e is malloreddus, dove i cestinai intrecciano fili d'asfodelo e giunco. Prendetevi il tempo per vivere questo territorio che saprà mostrarvi tutta la sua bellezza. Con la calma di un giro in bicicletta, passeggiando nei sentieri che portano a un suggestivo faro o tra gli agrumeti profumati di zagare.

Fatevi accompagnare dalla curiosità e prendete il ritmo lento di chi osserva per ricordare.

Poi ci sono le etnotraccas, veri e propri spaccati della vita tradizionale che raccontano, grazie alla maestria artigiana dei maistus 'e traccas, la storia dei lavori antichi, della sapienza da custodire.

Giovedì 29 marzo

Giovedì 5 aprile

Venerdì 6 aprile

Visitate la casa dei Candelai per scoprire come si lavora la cera o l'elegante MIF, il museo dedicato all'imprenditorialità femminile. E domenica lasciatevi travolgere dalla gente perché Muravera si fa Sardegna nella caleidoscopica sfilata che vede protagonisti i preziosi abiti, le maschere del carnevale tradizionale, i cavalieri e i musicisti che regalano una straordinaria colonna sonora con le launeddas del Sarrabus.La sera della domenica questa festa di primavera vi inviterà a ballare in piazza inebriandovi di musica.ConvegnoLa coltivazione degli Agrumi in condizioni ostili di terreno. Suoli e acque salmastreore 18.00 aula consiliare Comune di Muraveraore 9.00 - 13.00agrumeti apertivisite guidate degli agrumeti di Muravera con gli alunni dell'istituto comprensivo “D. Alighieri” di Muraveraore 9.00 - 13.00agrumeti apertivisite guidate degli agrumeti di Muravera con gli alunni dell'istituto comprensivo “D. Alighieri” di Muraveraore 15.00Agrumi, Salute e Sportconferenza itinerante percorso salute negli agrumeti di Muraverapiazza Europa (punto di raduno)ore 16.00 - 21.00apertura mostre e sale espositive dimostrazioni e workshop antichi mestieri artigiani:MIF – museo dell’imprenditorialità femminileMuseo Donna Francesca Sanna Sulis, via Marconi 99fotografia naturalistica ieri, oggi e...domaniMuseo Donna Francesca Sanna Sulis, via Marconi 99Launeddas esposizione della famiglia MeloniCasa dei Candelai, via SperanzaSa fregula e is malloreddus, laboratorio di pasta frescaCasa dei Candelai, via SperanzaMostra - concorso fotografico Sagra degli Agrumi “con le mani”Via Marconi, 99 - 107 oratorio parrocchialeItinerarte – La materia Beatrice Loi, Romeo Pinna, Ledian Angolla, Laura Lusso, Gianluigi MasciaVia Marconi, 107 - oratorio parrocchiale“Su Tzinnibiri” esposizioni lavori in gineproVia Roma, 146ore 17.00“Un anno di Muravera” presentazione del libro fotografico di Andrea MacisCasa Serpau Via Marconi, 140ore 17.00Arance e Musica Concerto dell’orchestra Stravinskij dell’istituto comprensivo D. Alighieri Muravera Piazza Europaore 19.00Potalis - musica, esposizioni e degustazioni nelle antiche case di MuraveraBixinausu In Festa Casa Mattana, Via Speranza 49, Casa Pisanu Traversa Marconi 34, Casa Aresu Via Speranza 11, Casa Pilia ,Vico SarrabusCasa Dei Candelai, Via SperanzaCasa Fa, Via MarconiCasa Serpau, Via Marconi 140Casa Mascia – In Su Magasinu, Via Speranza 87Casa Cucca, Via Romaore 9.00 ore 11.00agrumeti apertivisite guidate degli agrumeti di Muravera con gli alunni dell'istituto comprensivo “D. Alighieri" di Muraveraore 8.30 (ritrovo)Sagra in mountain bike 30/35km (non competitiva) centro storico, agrumeti e aree archeologiche di MuraveraVia Roma, 2 - Bar Conte De Quirra (punto di ritrovo)ore 15.00"Bike Riffo Show"spettacolo su due ruote di Davide RiffaldiPiazza Europaore 10.00 – 13.00/ore 16.00-21.00apertura mostre e sale espositive dimostrazioni e workshop antichi mestieri artigiani:MIF – museo dell'imprenditorialità femminileMuseo Donna Francesca Sanna Sulis, via Marconi 99fotografia naturalistica ieri, oggi e...domaniMuseo Donna Francesca Sanna Sulis, via Marconi 99Launeddas esposizione della famiglia MeloniCasa dei Candelai, via SperanzaSu pani de Sa Festa - Laboratorio Di Panificazione Tradizionaleore 16.00-21.00 Casa dei Candelai, via Speranzamostra - concorso fotografico sagra degli agrumi "con le mani"Via Marconi, 107 - oratorio parrocchialeItinerarte – La materia Beatrice Loi, Romeo Pinna, Ledian Angolla, Laura Lusso, Gianluigi MasciaVia Marconi, 107 - oratorio parrocchiale"Su Tzinnibiri" esposizioni lavori in gineproVia Roma, 146"Un anno di Muravera" mostra fotografica di Andrea MacisCasa Serpau Via Marconi, 140ore 17.00conferenza/concerto Luigi Lai maestro di launeddas, presentazione del libroAuditorium oratorio Madre Teresa di Calcutta Via Marconi, 107ore 19.00Potalis - musica, esposizioni e degustazioni nelle antiche case di MuraveraBixinausu In FestaCasa Mattana, Via Speranza 49, Casa Pisanu Traversa Marconi 34, Casa Aresu Via Speranza 11, Casa Pilia ,Vico SarrabusCasa Dei Candelai, Via SperanzaCasa Fa, Via MarconiCasa Serpau, Via Marconi 140Casa Mascia – In Su Magasinu, Via Speranza 87Casa Cucca, Via Romaore 20.00#AperitivoMuravera Dj set in via Romaisola pedonaleore 22.00The Same Face in concerto Zirichiltaggia Tributo a Fabrizio De AndrèPiazza Europaore 9.00 - 22.00Concorso fotografico Sagra degli Agrumi "Con le mani",Via RomaEsposizione e vendita prodotti a km 0, campagna amica ColdirettiVia Europaapertura mostre e sale espositive dimostrazioni e workshop antichi mestieri artigiani:MIF – museo dell'imprenditorialità femminileMuseo Donna Francesca Sanna Sulis, via Marconi 99fotografia naturalistica ieri, oggi e...domaniMuseo Donna Francesca Sanna Sulis, via Marconi 99Launeddas esposizione della famiglia MeloniCasa dei Candelai, via SperanzaSu pani de Sa Festa - Laboratorio Di Panificazione Tradizionaleore 16.00-21.00 Casa dei Candelai, via SperanzaMostra - Concorso fotografico sagra degli agrumi "Con le mani"Via Marconi, 107 - oratorio parrocchialeItinerarte – La materia Beatrice Loi, Romeo Pinna, Ledian Angolla, Laura Lusso, Gianluigi MasciaVia Marconi, 107 - oratorio parrocchiale"Su Tzinnibiri" esposizioni lavori in gineproVia Roma, 146"Un anno di Muravera" mostra fotografica di Andrea MacisCasa Serpau Via Marconi, 140Potalis - musica, esposizioni e degustazioni nelle antiche case di MuraveraBixinausu In FestaCasa Mattana, Via Speranza 49, Casa Pisanu Traversa Marconi 34, Casa Aresu Via Speranza 11, Casa Pilia ,Vico SarrabusCasa Dei Candelai, Via SperanzaCasa Fa, Via MarconiCasa Serpau, Via Marconi 140Casa Mascia – In Su Magasinu, Via Speranza 87Casa Cucca, Via Romaore 10.30Sfilata gruppi folk provenienti da tutta la Sardegna, traccas ed etnotraccas, cavalieri e maschere del carnevale tradizionaleVia Romaore 15.00-21.00Orangeland 2018 dj set MuraveraVia Romaore 16.00 - 20.00Spettacolo: danze e canti tradizionali della Sardegna - premiazione maist 'e traccasPremiazione cavalieriPiazza Europa