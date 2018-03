CostruireUnMurodiLibri alla Fiera del Libro di Iglesias

Si sente tanto parlare di muri in questi tempi. Muri per dividere, per separare, muri con un'accezione negativa. E se invece di rendere un muro qualcosa di confinante, di isolante, lo facessimo diventare un simbolo di apertura?



Venite alla # FieraLibroIglesias "Costuire- Nec sine labore" dal 22 al 25 Aprile e portate un libro.

Insieme potremo # costruireunmurodilibri e vederlo crescere e diventare realtà!

Ogni libro donato sarà un piccolo mattone per #costruire insieme un muro che si LEGGE da solo.



Unitevi a noi!



Testo e immagine rilevati dal web





ORGANIZZAZIONE

ArgoNautilus e Fiera del Libro di Iglesias

Sito internet: http://www.argonautilus.it

Email: argonautilus011@ gmail .com

Tags