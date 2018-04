Mostra fotografica Scrivendo con la luce 6 a Sant'Antioco

Il Circolo Fotografico F/7.1, Isola di Sant’Antioco, in occasione della Festa di S.Antioco Martire organizza la sesta edizione della mostra collettiva “Scrivendo con la luce”, in programma a Sant’Antioco dal 13 al 16 aprile prossimi.



L’evento quest’anno si arricchisce di un’importante novità: le foto in esposizione saranno vendute e l’intero ricavato verrà devoluto all’associazione di volontariato Le Rondini per la realizzazione del progetto “Quando la disabilità non è un ostacolo”, che si propone di creare nella spiaggia di Maladroxia un’area attrezzata all’accoglienza di disabili affetti da patologie gravi e gravissime.

Non mancate!



L’inaugurazione si terrà venerdì 13 aprile alle 19.00, nel Corso Vittorio Emanuele, 73.



ORGANIZZAZIONE

Circolo Fotografico f7.1 - Sant'Antioco

Sito internet: https://www.youtube.com/channel/UCeosPAJuo6u6CQSkrwqhQ1g

Email: circolo_f7 .1@ libero .it

Telefoni: 392 891 2519

