Fiati: Il Respiro della Musica al Conservatorio di Cagliari

Il progetto di questa Rassegna è l’espressione di una idea nata e condivisa unanimemente in seno al Dipartimento Fiati del Conservatorio di Cagliari. L’intento è quello di offrire ai migliori allievi dell’Istituto delle nuove opportunità artistiche, spostando il rapporto istituzione/allievo dal piano strettamente didattico a quello della realtà professionale.



La Rassegna si articola in cinque concerti presso l’Auditorium del Conservatorio, sempre di giovedì alle 18.00 (ingresso libero), in cui gli allievi si esprimeranno nei più rappresentativi organici di strumenti a fiato:

Giovedì 5 Aprile 2018 ore 18.00 OMAGGIO A ROSSINI (Doppio Quintetto a Fiato con Cb) Dedicato al 150° anniversario della morte di G.

Rossini Musiche di Rossini, Triebert-Jancourt



Giovedì 12 Aprile 2018 ore 18.00 DUE QUINTETTI (Quintetto a Fiato) Musiche di Danzi, Ibert, Debussy, Cambini, Milhaud

Giovedì 26 Aprile 2018 ore 18.00 COLONNE D’HARMONIE (Ottetto e Nonetto di Fiati) Direttore: Luigi Muscio Musiche di Gounod, Stravinsky, Mozart



Giovedì 3 Maggio 2018 ore 18.00 OTTONI (dal Quintetto all’Ensemble) Musiche di Soglia, Gatti, Bernstein, De Jong, Ellington, Mills, Bigard, Meixner, Kalke, Gershwin, Gabrieli, Bach, Rheinberger, Satie, Copland, Piazzolla, Mercury



Giovedì 10 Maggio 2018 ore 18.00 ORCHESTRA DI FIATI DEL CONSERVATORIO DI CAGLIARI Direttori: Luigi Muscio e Carlo Serra Musiche di Verdi, Bizet, Navarro, Verdi, Rachel, Holst, Piazzolla Testo e immagine rilevati dal web





ORGANIZZAZIONE

Conservatorio Musicale di Cagliari "P. Da Palestrina"

Sito internet: http://www.conservatoriocagliari.it

Email: conservatoriocagliari@ gmail .com

Telefoni: 070 493118

