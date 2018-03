L'Arte Contemporanea Africana. Incontro con M. Luisa Ciminelli a Quartu S. Elena

Comune di Quartu Sant'Elena - Liceo Artistico Brotzu - Collettivo Giuseppefraugallery Scuola Civica d'Arte Contemporanea PUBBLICA -Lezioni d'arte contemporanea per la comunità L’Arte “Contemporanea” Africana . Incontro con Maria Luisa Ciminelli Professore in Scienze demoetnoantropologiche, già docente di Antropologia dell'Arte, Università Cà Foscari di Venezia.



Secondo incontro di " PUBBLICA - Lezioni d'arte contemporanea per la comunità ", un ciclo di incontri nato dalla collaborazione tra il Liceo Artistico di Quartu Sant'Elena e la Scuola Civica d'Arte Contemporanea, progetto e opera d'arte pubblica del collettivo Giuseppefraugallery.



Maria Luisa Ciminelli , antropologa, presenta le strategie contrapposte e complementari dei due maggiori curatori di arte africana odierna, André Magnin e Okwi Enwezor, per sollevare alcune domande: che cosa è “contemporaneo” oggi? che cosa è specificamente “africano”? quali sono le opere africane che restano escluse dal mainstream dell’arte, e perché? quali location sono ritenute adatte per l’esposizione di quali produzioni? perché alcuni artisti a noi coevi sono considerati “più contemporanei” di altri? L’analisi delle risposte fornite dagli addetti ai lavori – curatori, critici, storici dell’arte – svela il persistere di un antico etnocentrismo, in base al quale l’arte etnicamente marcata è inclusa nella “nostra” contemporaneità (occidentale) solo nella forma della “eccezione” agambeniana.





Da Marzo a Maggio, con cadenza quindicinale, docenti e visiting professor della Scuola Civica d'Arte Contemporanea affronteranno le principali tematiche dell'arte e della cultura contemporanea, mettendo a disposizione del pubblico dei non addetti ai lavori le modalità di lettura, le strategie percettive ed i processi cognitivi più efficaci per spiegare come e perché l'arte contemporanea non sia poi così facile da fare e difficile da capire. Negli incontri successivi, sempre in Piazza Sant'Elena*, saranno affrontati una serie di tematiche utili alla comunità locale per capire il presente e progettare il proprio futuro.



Il 14 Aprile, l'incontro con Stefano Boccalini, artista e docente di Arte Pubblica alla NABA di Milano , metterà in luce la capacità che gli artisti hanno di ripensare le città quando viene affidato loro un pieno mandato nella costruzione dell'identità e della partecipazione civica, e non solo - come spesso avviene su richiesta delle amministrazioni locali - semplici operazioni di arredo urbano. Il 5 Maggio Tullio Tidu e Pino Giampà, docenti presso il Liceo Artistico G. Brotzu e la Scuola Civica di Iglesias, ci forniranno le chiavi per leggere un'opera, attraverso un breve racconto della storia dell'arte dalle origini ai giorni nostri, e viceversa. Nella serata conclusiva, il 19 Maggio, parleremo di Monumenti Aperti, ma del futuro! Tra qualche anno, in occasione della rinomata manifestazione, gli studenti delle scuole cittadine potrebbero fare da guide ad un capolavoro dell'architettura contemporanea: il Campus Istituti Superiori Quartu Sant'Elena. Per il momento, la comunità potrà incontrare l'architetto Paolo Mestriner (Studioazero) autore del masterplan, docente di progettazione architettonica al Politecnico di Milano. * In caso di maltempo gli incontri si terranno all'Ex convento dei cappuccini, via Brigata Sassari.



