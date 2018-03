Corso base di giardinaggio sul tema dell'orto e le piante aromatiche a Capoterra

Verdure sempre fresche e a portata di mano? In città, sul balcone o sul terrazzo, in giardino, non rinunciare al piacere di coltivare il tuo orto domestico. Presso il nostro Garden Center, il dott.agr.Vittorio Murgia, nostro responsabile della produzione, terrà il corso base sull'orto e le aromatiche, sabato 7 aprile dalle 10 alle 13.



Il corso ha un costo di € 5.00 a persona - Minimo 10 massimo 30 partecipanti.



Iscrizione presso i nostri punti vendita di Capoterra e Cagliari entro venerdì 6 aprile



Il corso tratterà i seguenti argomenti:

- La stagionalità: dall'impianto alla raccolta

- L'impianto: Cosa, dove e come

- La manutenzione: irrigazione e concimazione

- La cura: come difendere il nostro orto



ORGANIZZAZIONE

Sgaravatti Garden Center - Capoterra

