Rassegne di Formazione del Pubblico su Dante Alighieri a Cagliari

La nuova sede della Fabbrica Illuminata ci consente finalmente di riprendere un rapporto con il pubblico cagliaritano che renda onore alla profonda dimensione umana delle arti sceniche, un contatto vitale e non solo virtuale.



La nostra attività nell’arco di quindici anni ha risposto a quest’esigenza creando una fitta serie di laboratori di sperimentazione, che vede nell’ incontro tra spettatori il tesoro più prezioso, assecondando la propria vocazione, quella di “diffondere” cultura teatrale nei più vari contesti, unendo alla formazione di professionalità quella di andare nella direzione di una formazione dello spettatore.

Una formazione a doppio senso, in cui si abbatte ogni ovvia direzionalità. In cui davvero è spesso l’allievo a insegnare al maestro. Ci siamo così sempre di più aperti alla condivisione dei propri strumenti, a volte in maniera totalmente indipendente, a volte grazie a qualche prospettiva più lungimirante. Di sicuro tale sperimentazione formativa sta dando i suoi frutti, indirizzata sempre di più alla ricerca di strategie in grado di tracciare i percorsi di ragionamento intorno alle arti e alla cultura. Approfittiamo dell’occasione per far rilevare quanto sarebbe utile a tutti pensare a una soluzione di concerto, che metta realmente in rete tutte queste esperienze, fornendo una mappa esaustiva di questo assiduo lavoro sullo spettatore.



LA DIVINA COMMEDIA DAL 9 AL 27 APRILE​ | DALLE H 18 ALLE H 20

​Proseguiamo così la nuova stagione della Fabbrica Illuminata con ​due Rassegne di formazione del pubblico:, la prima dedicata alle tre cantiche della Divina Commedia​ ​(Inferno, Purgatorio, Paradiso), la seconda a La Vita Nova. Ne analizzeremo i contenuti e le tecniche interpretative, partendo dalle regole di base della dizione (accento tonico, pronuncia delle vocali e delle consonanti, dei suffissi aperti e chiusi, delle desinenze verbali, dittonghi e iati, insieme all’analisi della macchina fonatoria, ed al rapporto fra dialetto e lingua nazionale, dal quale trae origine il verso dantesco, e i suoi andamenti intonativi)​. Ogni evento scenico in cui saranno coinvolti attori e musicisti, sarà preceduto e integrato da una vera e propria lezione di dizione poetica, incentrata sull'analisi del materiale scelto con il coinvolgimento degli spettatori che si cimenteranno nella lettura ed interpretazione dei versi danteschi sotto la guida del regista Marco Parodi.



I​NFERNO

​9​ APRILE

CANTO I | Nel mezzo del cammin di nostra vita ...

CANTO V | Così discesi del cerchio primaio ...



10 APRILE

CANTO IX | Quel color che viltà di fuor mi pinse ...

CANTO X | Ora sen va per un secreto calle...



11 APRILE

CANTO XI In su l'estremità d'un'alta ripa...

CANTO XXVI | Godi, Fiorenza, poi che se' sì grande...



12 APRILE

CANTO XXVII | Già era dritta in sù la fiamma e queta...



CANTO XXXIII

La bocca sollevò dal fiero pasto...



PURGATORIO

16 APRILE

CANTO I | Per correr miglior acque alza le vele

CANTO II | Già era 'l sole a l'orizzonte giunto



17 APRILE

CANTO III | Avvegna che la subitana fug

CANTO XVI | Buio d'inferno e di notte privata



18 APRILE

CANTO XIX | Ne l'ora che non può 'l calor dïurno

CANTO XX | Ne l'ora che non può 'l calor dïurno



20 APRILE

CANTO XXIII | Mentre che li occhi per la fronda verde

CANTO XXX | Quando il settentrïon del primo cielo



PARADISO

23 APRILE

CANTO I | La gloria di colui che tutto move

CANTO X | Guardando nel suo Figlio con l'Amore



24 APRILE

CANTO XI | O insensata cura de' mortali

CANTO XII | Sì tosto come l'ultima parola



26 APRILE

CANTO XXI | Già eran li occhi miei rifissi al volto

CANTO XXVIII | Poscia che 'ncontro a la vita presente



27 APRILE

CANTO XXXIII Vergine Madre, figlia del tuo figlio O somma luce che tanto ti levi



LA VITA NOVA​ DAL 7 ALL' 11 MAGGIO | DALLE H 18 ALLE H 20

Alla prima rassegna ne seguirà una seconda dedicata a “La Vita Nova”, un prosimetro (componimento misto di prosa e versi) scritto da Dante Alighieri negli anni giovanili, presumibilmente nel periodo immediatamente successivo alla morte di Beatrice (1293-1295).



Si tratta di una raccolta di 31 liriche composte da Dante in un arco di tempo assai ampio, dal 1283 al 1291 circa, e inserite in una cornice narrativa di 42 capitoli in cui viene raccontata la vicenda amorosa tra lui e Beatrice sino alla morte di quest'ultima e al periodo immediatamente successivo.



​7 MAGGIO​ ​INCONTRO CON BEATRICE ​LAMENTANZA​ ​8 MAGGIO​ ​TRASFIGURAZIONE​ ​ ​LODE A BEATRICE​ ​

9 MAGGIO​ ​PRESENTIMENTO MORTE DI BEATRICE​

​10 MAGGIO​ APPARIZIONE DONNA GENTILE

​​11 MAGGIO​ GENTILEZZA E SAVIEZZA LOTTA



​INGRESSO LIBERO è gradito un contributo come "socio simpatizzante" socio simpatizzante "friend" - 20 euro socio simpatizzante "silver" - 50 euro socio simpatizzante "gold" - 100 euro la tessera di socio simpatizzante dà diritto, per tutto il 2018, al biglietto ridotto per tutti gli spettacoli LA FABBRICA ILLUMINATA Centro di Produzione Teatrale Scuola per l'Arte dell'Attore Centro di Documentazione per lo Spettacolo Contatti Via Falzarego n. 35, Cagliari Telefono | 070 7321163 Mail | lafabbricailluminata@gmail.com



ORGANIZZAZIONE

Associazione "La Fabbrica Illuminata"

Sito internet: https://www.facebook.com/lafabbrica.illuminata/

Email: lafabbricailluminata@ gmail .com

Telefoni: 070 7321163

