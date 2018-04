Tour alla magnifica isola dell'Asinara e Castelsardo - 21/22 Aprile 2018 Scopri la fantastica isola dell'Asinara, un paradiso di rara bellezza fuori dal tempo per lungo tempo inaccessibile al pubblico. Potremo gustarne ogni incantevole scorcio e conoscerla nel profondo , tramite una visita guidata in fuoristrada che ci permetterà di raggiungere i luoghi più suggestivi e interessanti di questo territorio. Durante la giornata vedremo Fornelli, ed esternamente l'ex carcere di massima sicurezza.

Proseguendo verso nord e costeggiando tutta la parte orientale arriveremo a Tumbarino, una vecchia diramazione carceraria che attualmente ospita il Centro Studi Fauna.

Costeggiando i versanti occidentali quasi a picco sul mare attraverseremo la parte centrale dell'isola. un'ampia distesa pianeggiante preceduta da un piccolo rilievo in cui sorge un ossario in cui sono conservate le ossa di prigionieri di guerra.



Più avanti sarà possibile fare una sosta a Campu Perdu, antica diramazione carceraria oggi sede di un centro ippico. Proseguendo, scorgeremo la casa dell' ex farista oggi sede del Centro recupero tartarughe marine.

Visiteremo poi Cala Reale, Cala d'Oliva in cui è possibile visitare una diramazione carceraria detta Diramazione Centrale, oggi utilizzata per attività di educazione ambientale e il cosiddetto bunker; proseguendo lungo il sentiero verso la spiaggia di Cala Sabina/Cala Giordano per sosta relax/balneazione/pranzo a sacco.



Inoltre il sabato visiteremo la Roccia dell'Elefante e il borgo medievale di Castelsardo , importantissimo centro giudicale e Città Regia aragonese dal 1448.



PROGRAMMA 21/22 aprile 2018

Sabato 21 aprile

Ore 08:00 Appuntamento (Carbonia)

Ore 09:30 Sosta parcheggi MediaWord (Sestu)

Ore 12:00 Visita guidata alla basilica romanica della Ss. Trinità di Saccargia e pranzo al sacco

Ore 15:00 Sosta monumento naturale Roccia dell'Elefante (Castelsardo)

Ore 16:00 Arrivo a Castelsardo e visita guidata nel borgo medievale

Ore 18:00 Arrivo e sistemazione all'hotel La Baia*** Castelsardo

Ore 20:30 Cena servita con menù completo



Domenica 22 aprile

Ore 07:00 Colazione in hotel

Ore 07:30 Appuntamento hall hotel (check out, ritiro pranzo al sacco) e trasferimento verso Stintino Ore 09:00 Partenza per l'Asinara con motonave

Ore 09:30 Arrivo a Fornelli

Ore 10:00 Partenza escursione in fuoristrada

Ore 13:00 Pranzo al sacco fornito dall'hotel

Ore 14:00 Proseguimento escursione isola

Ore 16:45 Imbarco da Fornelli per Stintino

Ore 17:15 Partenza per Cagliari

Ore 20:00 Sosta parcheggi MediaWord

Ore 21:30 Arrivo a Carbonia



Appuntamento sabato 21 aprile 2018 ore 08:00 Carbonia

- ore 09:30 parcheggi Mediaword (Cagliari)



Quota di partecipazione: € 179,00 per adulto - € 139,00 bambini fino ai 12 anni non compiuti - Infant 0-2 anni gratuiti

Supplemento in camera singola: € 20,00

• La quota di partecipazione comprende: Transfer Carbonia/Sestu - Stintino a/r, pernottamento, cena e prima colazione presso l'hotel La Baia*** Castelsardo, trasferimento Stintino/Fornelli in motonave, escursione giornaliera in fuoristrada con visita guidata certificata dell'Ente Parco Asinara, assicurazione di viaggio medico - bagaglio, pranzo al sacco, visita guidata alla Roccia dell'Elefante e al borgo medievale di Castelsardo, visita guidata e ticket d'ingresso alla basilica di Saccargia, accompagnamento guida turistica per tutta la durata del soggiorno.



• La quota di partecipazione NON comprende: Pranzo al sacco del sabato, bevande extra, tutto ciò che non compare nella voce "La quota di partecipazione comprende" Foto by Sardegna Turismo goo.gl/8nQeFH



PER INFO E PRENOTAZIONI: Fabio +39 333 355 7875 - Claudia + 39 392 1141730 Email: fa.perria@gmail.com Pagina Facebook: Nadir Sardinia di Fabio Perria Sito web: nadirsardinia.com





ORGANIZZAZIONE

Fabio Perria - Nadir sardinia

Sito internet: http://nadirsardinia.com/

Email: fa .perria@ gmail .com

Telefoni: +39 333 3557875

