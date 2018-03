Villacidro SkyTour 2018

Cos’è il Villacidro SkyTour?

È una passeggiata per le vie dell’incantevole centro storico di Villacidro con tante sorprese e momenti speciali!

Pensate di conoscere tutto di Villacidro: le sue storie e il suo patrimonio culturale?





Mettetevi alla prova e affrontate questo tour per le misteriose vie di Villacidro assieme ad una guida turistica d’eccezione e molti amici locali.

Un itinerario che coprirà due musei, una mostra fotografica, una degustazione con aperitivo e tanto altro…

Skyrace Alla fine, tutti all’arrivo per salutare l’arrivo degli eroi della





Un’esperienza unica per un tour che non è possibile effettuare durante il resto dell’anno ma costruito ad arte e disponibile solo in occasione della Skyrace.





Siete curiosi di conoscere qualche dettaglio in più?





Il Programma*

H.

9:15 PARCO COMUNALE: subito dopo la partenza della Skyrace, incontro con la guida e i volontari che presenzieranno tutto lo Skytour.

LAVATOIO: i partecipanti verranno sistemati lungo le prime file delle scale fronte al lavatoio per assistere ad una piccola rappresentazione teatrale della Compagnia Teatrale “Sa Spendula” di Villacidro.

FARMAMUSEO DT. FANNI – SA POTECARIA: il celebre farmamuseo di Villacidro apre le porte eccezionalmente per la Skyrace: in collaborazione con la dottoressa Cristina Fanni conosceremo i segreti più antichi dell’arte medica e con la dottoressa Loru impareremo cos’è il massaggio cardiaco.





VISITA PALAZZO VESCOVILE e MOSTRA CONTEMPORANEA : visita all’antico seminario di Villacidro e, in collaborazione con l’associazione MAGMMA, apertura straordinaria della mostra “Naif”

palazzo vescovile





MULINO CADONI: accoglierà per l’occasione la mostra fotografica della prima Skyrace (2017) con degustazione di prodotti locali ed esposizione di aziende locali.

mulino cadoni





Tante ancora sono le novità di questo Skytour, un percorso che permetterà di conoscere Villacidro anche nel suo lato gastronomico con una degustazione finale dei prodotti locali.





Il tutto si concluderà entro le 12:30.





Le iscrizioni

Per tutti coloro che vogliono partecipare il contributo è di 8 euro.

A fine tour i partecipanti riceveranno un simpatico gadget.





I posti sono limitati (MAX 60 prenotazioni) e ci si può prenotare inviando una mail all’indirizzo skytour@villacidroskyrace.it indicando il numero di partecipanti.

Le iscrizioni potranno essere raccolte il 14 e il 15 mattina entro le ore 9 nella segreteria dello skyrace al caffè letterario: chiaramente verrà data precedenza a chi si sarà prenotato via mail.





Prenotatevi!, i posti sono limitati e le prime prenotazioni sono già arrivate!





Get Fast Go High