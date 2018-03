A Nuoro conferenza informativa: Aiuto e Guarigione per via spirituale

Il benessere di adulti e ragazzi in una conferenza informativa a Nuoro L’equilibrio psico-fisico, il recupero della salute e il benessere di ragazzi e adulti, attraverso gli insegnamenti di un laico tedesco Bruno Gröning (Danzica 1906 – Parigi 1959).



Se ne parla sabato 31 marzo a Nuoro. L’incontro è aperto a adulti e ragazzi, a partire dai 14 anni. “Aiuto e Guarigione per via spirituale”, questo il tema che sarà affrontato, è in programma dalle 17,00 presso l'Hotel “Grillo”, Via Monsignor Melas 14, 08100 Nuoro.



I partecipanti possono apprendere, attraverso la via tracciata da Bruno Gröning, un modo differente di guardare alle origini della salute, e imparare ad affrontare e superare insicurezze, difficoltà e paure, per riuscire a stare bene con se stessi e con il proprio ambiente.



L'ingresso é libero, organizza il “Circolo degli Amici di Bruno Gröning”, un gruppo aconfessionale presente in quasi 200 Paesi al mondo, Peace Pole Award 2013.





ORGANIZZAZIONE

Circolo degli Amici di bruno Groening

Sito internet: https://www.bruno-groening.org/it

Email: m .mara@ maramassimo .com

Telefoni: 3462896012

Tags