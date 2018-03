Pasquetta in Cammino - La Pasquetta attiva!

La "Pasquetta attiva" con Scuola Sarda del Cammino e Sardegna Country: Dopo aver consumato la piccola colazione di benvenuto offerta dal “Baretto” di Porto Ferro, inizieremo la nostra camminata post pranzo pasquale dai parcheggi della Spiaggia di Porto Ferro per poi proseguire, lasciandoci alle spalle la stessa, lungo un sentiero costiero che ci consentirà di osservare un’ampia varietà di paesaggi.



Il mare sarà sempre visibile dai numerosi punti panoramici ed è fruibile dalle splendide cale e spiaggette che intervallano la costa rocciosa.

Una volta raggiunta Cala Del Turco, faremo una sosta per rinfrancare lo “spirito” con un bicchierino di buon vino offerto dalla “Cantina Fara” di Sennori, per poi proseguire il nostro cammino attraverso piste forestali, che ci consentiranno di ritornare indietro verso il parcheggio della Spiaggia di Porto Ferro.



Al termine della camminata, sarà possibile proseguire in bellezza la giornata festiva iniziata insieme, pranzando presso la Griglieria de “Il Baretto” di Porto Ferro, che si trova a pochissimi metri dal medesimo parcheggio. Seguirà, nel primo pomeriggio, un intrattenimento musicale con musica live!



SCHEDA TECNICA

Descrizione: Il percorso è, nel complesso, leggermente impegnativo. Un anello di circa 9 km completamente su sfondo sterrato che si sviluppa in gran parte su sentieri costieri caratterizzati da continue, ma non troppo impegnative, variazioni di pendenza. Una volta raggiunta la Cala del Turco, dopo una breve pausa “spirituale” degustando il vino della Cantina Fara, si tornerà indietro verso i parcheggi della Spiaggia di Porto Ferro, seguendo piste forestali facilmente percorribili, senza alcuna asperità ed immerse in un fitto bosco a pino domestico con ben visibili le specie tipiche della macchia mediterranea, come il lentisco, la palma nana e le differenti specie di cisto. E' prevista, nella fase iniziale e prima della camminata, una attività motoria di riscaldamento e propedeutica al gesto del cammino. E' altresì prevista una sessione di rilassamento e allungamento muscolare al termine della camminata.



Dati Tecnici: • Lunghezza: 8 km circa •Fondo: morbida strada sterrata, a tratti pietrosa; •Tempo di percorrenza stimato: 2h30 circa E’ assolutamente vietato allontanarsi dal walking leader!



Appuntamenti: • Ore 8:45 - SASSARI – Parcheggi centro commerciale Monserrat (parte alta uscendo da Sassari)

– PARTENZA ALLE ORE 9:00!!! • Ore 9:30 – Parcheggi Porto Ferro



Programma della giornata:

• Inizio attività, alle ore 10:00 circa; • Termine camminata, alle ore 12:30 circa; • Inizio pranzo, alle ore 13:00 circa.

Quota di Partecipazione: • € 39,00 (Attività motoria + briefing + colazione di benvenuto + pranzo) La quota dovrà essere versata in sede di adesione, dietro rilascio di un voucher pranzo.



MENU PRANZO: • PICCOLA COLAZIONE DI BENVENUTO: Caffè+cornetto oppure succo di frutta+cornetto; • MENU' TERRA* -gnocchi alla sarda -carne alla griglia (cavallo e salsiccia) -contorno patate fritte e insalata • MENU' MARE* -pennette calamari e carciofi -spada alla griglia -contorno patate fritte e insalata • Acqua, vino e caffè inclusi - Altre bevande a parte • DOLCI: Gentilmente offerti dalla rinomata Pasticceria Il Giglio di Zene di Sennori. * Da scegliere all'atto dell'adesione



Attrezzatura ed abbigliamento: L’abbigliamento suggerito è quello sportivo o da “outdoor”. Una maglia tecnica traspirante sarebbe l’ideale ed un secondo strato più caldo (felpa o maglia tecnica). Anche un giubbino antivento e impermeabile può di sicuro tornare utile. Pantaloni sportivi (e/o calzamaglia running), anch’essi traspiranti. Le scarpe suggerite sono quelle da trail running o walking, o quantomeno una buona scarpa da running con un battistrada adeguatamente “grippato”, per permettere una buona presa sui terreni sterrati. Consiglio è quello di non utilizzare calzature a “collo alto”, per permettere un adeguato lavoro della caviglia/tibia. Suggerito uno zaino con dell’acqua (minimo 1 lt) e del cibo fruibile durante la camminata (per es. barrette, panini, frutta secca)



Adesioni: • Invia mail* a: info@scuolasarda.com • Invia messaggio Whatsapp o chiama*: 349.5510012 *La conferma della partecipazione avverrà al versamento della quota di € 39,00 e al contestuale rilascio del voucher pranzo. Scadenza invio adesioni: venerdì 30 marzo, ore 20:00



Scuola Sarda del Cammino web: www.scuolasarda.com

Mail: info@scuolasarda.com FB: https://www.facebook.com/groups/scuolasardadelcammino/

Tel. 349.5510012





