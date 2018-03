Lo Stradello: escursione sul Monte Grighine

In località “Benas” alle ore 8:30 (posizione segnalata da cartellonistica) verranno accolte le iscrizioni e ivi sarà il punto di incontro e di partenza . Questa escursione è stata progettata con l'intento di far conoscere sia la bellezza naturalistica del nostro territorio sia l'importanza che ha l'attività fisica nella quotidianità di ciascuno di noi, é per questo che abbiamo fortemente voluto la partecipazione alla giornata dell'ANIAD che da sempre si batte per diffondere il concetto di sport e movimento come terapia per vivere meglio.



L’escursione sarà di circa 12 km e avverrà per l’80% attraverso gli “stradelli” costruiti con cura nel sottobosco, dagli operai dell’Agenzia Forestas.



Ci accompagnerà anche la guida escursionistica ambientale, nonché geologa Paola Arru, che ci spiegherà la conformazione paesaggistica del nostro territorio.

Durante il percorso ci saranno due punti particolarmente panoramici che volgeranno uno verso est e uno verso ovest. L’escursione si concluderà intorno alle ore 13 con il pranzo attorno ad un falò dove verrà arrostita la carne per il vostro pranzo.



L’escursione sarà di categoria T “turistica”, quindi adatta a tutti, ognuno provvederà a dotarsi di un abbigliamento adatto. L’iscrizione all'escursione compresa di ticket del pranzo avrà il costo di 10€, il menù prevede: panino con carne, bibita, frutta, caffè.



PER PRENOTAZIONE PRANZO E INFO GRADIREMO ESPRESSAMENTE DI ESSERE CONTATTATI ANTICIPATAMENTE, ENTRO GIOVEDì 12 APRILE sui nostri profili o tramite i nostri contatti (anche Whats App). Maurizio 3406951725 Stefano 3493186299 Si Ringraziano Anticipatamente: ANIAD, Agenzia Forestas e la Geologa Paola Arru per la loro disponibilità.





ORGANIZZAZIONE

Comitato San Teodoro

Telefoni: 3493186299

Tags