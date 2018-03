Il sentiero dei ciclamini: Pasquetta nel Montiferru

Pasquetta nei boschi del Montiferru sui sentieri in fiore ... pranzo campestre... Trekking firmato IXA Sardinia Excursions and Tours Escursione panoramica tra i monti di Santu Lussurgiu, Seneghe e Cuglieri.



La giornata inizierà con un buon caffè alle ore 9:00 all’autogrill Esso sulla 131 altezza di Tramatza, punto d’incontro, da cui si partirà in auto tutti assieme per raggiungere il luogo dell’escursione.



Dopo una breve presentazione ci incammineremo in un percorso ad anello di 10 Km accompagnati dal rumore dell’acqua all’ombra del bosco in stupendi sentieri ricchi di ciclamini, per poi arrivare passando per diversi punti panoramici in un meraviglioso altopiano fiorito.





Qui potremo ammirare tutta la costa dell'Oristanese dall'Isola di Malu Entu sino alla marina di Bosa, Capo Marargiu, e in lontananza Capo Caccia (Alghero). Dopo un bel pranzo rilassato stesi sul prato e un buon caffè prepatato sul momento per voi , riprenderemo il nostro cammino percorrendo uno speciale sentiero panoramoco su tutto il Montiferru ricco di ciclamini e lavanda, incantati dal sole che si abbassa all’orizzonte sul mare.



Indicazioni per i partecipanti:

Prenotazioni ai numeri: 0783 1930040 o 392 2832997

Per Informazioni: chiamare o scrivere via mail all’indirizzo ixaset@gmail.com Guida AIGAE e GAE : Luca Selis



Caratteristiche percorso: Percorso ad anello di da 10 Km a 12 km (a seconda del ritmo dell' escursione) di media difficoltà (disciplinare CAI: grado di difficoltà “E” - itinerario escursionistico privo di difficoltà tecniche) Il percorso potrà subire delle variazioni in funzione dei tempi e delle possibili necessità dei partecipanti.



Chi può partecipare: Possono partecipare persone in buono stato di salute mediamente allenate Assicurazione: La guida è coperta da assicurazione RC.



Costo di partecipazione: 20 € a persona Pranzo: Sacchetto Picnic 10 E (una Panadina di Cuglieri; una fetta di Casizzolu di Santu Lussurgiu; Salsiccia di Macomer; Olive; Un bicchiere di Vino nero locale di Santu Lussurgiu (cantina privata); Pane casereccio di Cuglieri; Due ammaretti di Oristano un bicchierino di Vernaccia di Riola (cantina Mannu).

Conferma pranzo entro mercoledì 28 marzo.



In alternativa pranzo al sacco a carico dei partecipanti.



Consigliato un litro e mezzo d’acqua a persona in piccole bottiglie di plastica. Abbigliamento consigliato: Abbigliamento a strati - Maglia traspirante; - Felpa - Giacca a vento; - Crema solare protettiva - Scarpe da trekking alte - Telo/tovaglia per il pranzo.



Luogo d’incontro: Ore 9:00 SS 131 Autogrill di Tramatza, di seguito le coordinate su Google Maps:

Eventuali variazioni vi verranno comunicate tempestivamente.



ORGANIZZAZIONE

IXA Sardinia Excursions and Tours

Email: ixaset@ gmail .com

Telefoni: 392 2832997 0783 1930040

