Sunday Swing: serata di musica e swing dance a Cagliari

La scuola di ballo Black Stars torna nella sede culturale di Hermaea Archeologia e Arte per una nuova serata “SUNDAY SWING”. Domenica 15 Aprile alle ore 19:00 si potrà assistere ad un nuovo evento a base di musica e swing dance!



L’ingresso è gratuito per tutti, piccoli, grandi e anziani! Vi inviamo questo caloroso invito e vi aspettiamo in via Santa Maria Chiara 24/A, Pirri (CA). SWING?! Lo Swing è un ballo di coppia di origine afroamericana che iniziò a svilupparsi già dagli anni ’20, ma che raggiunse l’apice del successo dalla seconda metà degli anni ’30, quando gli USA iniziarono ad uscire dalla Grande Depressione che aveva colpito il paese.

Questo stile di musica e di ballo parte dalla musica Jazz dei neri, e con il nome di Swing si diffuse in maniera trasversale in un’epoca in cui ancora era forte la divisione razziale, riuscendo in un certo modo ad unire tutti nel segno dello Swing Craze, ovvero una follia collettiva per questo genere.



ACCADEMIA DI DANZA BLACK STARS: Nel 1987 nasce la scuola di ballo Black Stars da un’idea del M° Pino Mereu di divulgare in Sardegna tutti i balli dello Swing, all’Epoca ancora praticamente sconosciuti. La grande passione e la volontà di studiare con serietà con i migliori professionisti riconosciuti a livello mondiale, porterà Pino Mereu e Melania Massa (pluri campionessa italiana e 4° posto ai Mondiali di Boogie Woogie a Basilea) a viaggiare in tutta Europa per partecipare a conferenze e workshop.



E’ proprio in uno di questi viaggi che conosceranno l’Ambasciatore del Lindy Hop, il grande Frankie Manning (1914-2009). Oggi la scuola ha una sua compagnia di ballerini i “Sardinian Swing Dancers” che oltre agli spettacoli in tutta l’isola, partecipano alle più importanti manifestazioni all’Estero di Lindy Hop, Charleston e Jazz.





ORGANIZZAZIONE

Hermaea Archeologia e Arte

Sito internet: http://www.hermaea.eu

Email: hermaeasnc@ gmail .com

Telefoni: 3924471378

