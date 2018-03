Pasquetta per Castelli in Sardegna: da Sanluri a Las Plassas

Visitare il Castello di Sanluri e il Museo Multimediale del Regno di Arborea (Muda Las Plassas), sarà un’esperienza di riscoperta dell’età giudicale all’insegna del coinvolgimento e dell’innovazione .



Visiteremo due luoghi simbolo della guerra che vide contrapposti il Giudicato d’Arborea e il Regno catalano-aragonese nella lunga e antica contesa per il controllo dell’isola.



L’itinerario inizierà con la visita al Castello di Sanluri, unico maniero giudicale interamente visitabile della Sardegna, che si erge maestoso al centro dell’omonima cittadina .

Venne costruito su ordine del Re Pedro IV d’Aragona, acerrimo nemico del Giudice Mariano IV d’Arborea, nel 1355. Il Castello fu al centro di questa fase travagliata per l’isola, fino allo scontro definitivo, Sa Batalla (La Battaglia), del 30 giugno 1409 quando le truppe del Regno d’Arborea furono sbaragliate e disperse. Negli anni 20 del 1900 il maniero divenne proprietà del Generale Conte Nino Villa Santa, che lo fece restaurare destinandolo in parte a residenza personale e in parte a museo dedicato alle guerre di indipendenza e alle due guerre mondiali. Potremmo percorrere insieme le numerose stanze del castello ed ammirare il raffinato arredamento (su tutti lo stile rinascimento fiorentino), la riproduzione di abiti medievali, le opere d’arte in cera dai finissimi dettagli.



Per pranzo faremo tappa a Lunamatrona, ospiti della Casa Tipica S’Antigu, dove potremo degustare i sapori del territorio ma con leggerezza, grazie a uno speciale Menu da 20 €, appositamente preparato per noi: - Antipasto di terra con salumi e formaggi del territorio - Frittate assortite - 1° piatto: Malloreddus alla Campidanese - 2° piatto: Costine di Maiale alla griglia - Pinzimonio, Pane, Acqua e Vino della casa - Macedonia - Dolce: Torta di Mele della casa



Dopo la pausa pranzo, ci dirigeremo a Las Plassas per visitare il MudA, Museo Multimediale inaugurato nel 2013 nel centro abitato, nei pressi del Castello di Marmilla, posto originariamente al confine tra il Regno di Arborea e di Cagliari. Il maniero, oggi purtroppo inagibile, è documentato per la prima volta tra il 1168 e il 1172. Dal 1331 la sua storia si interseca con quella del futuro giudice Mariano IV, padre di Eleonora d’Arborea e con la lunga guerra che vide contrapposti il Regno di Arborea e quello catalano-aragonese.



Il percorso museale del MudA è concepito come un racconto che parte dall’età romana imperiale al XV secolo, con particolare attenzione per il Trecento e il Giudicato di Arborea. Attraverso l’uso di ricostruzioni 3D, immagini, video, suoni, rievocazioni storiche ci potremmo immergere in un’atmosfera suggestiva. Anche i pochi reperti archeologici scelti per l’allestimento, sono funzionali all’attività didattica e divulgativa. Gli oggetti, provenienti soprattutto dagli scavi del Castello, illustrano i diversi aspetti della comunità di Las Plassas. Dalla vita quotidiana alla guerra, dall’alimentazione ai commerci, dalla musica all’architettura, e molto altro ancora. Preparatevi a conoscere l’età giudicale in Sardegna come non l’avete mai vista!



OBIETTIVI

1) Ripercorrere la guerra tra il Giudicato d’Arborea e il Regno d’Aragona attraverso la visita al Castello di Sanluri

2) Conoscere la storia del Generale Conte Nino Villa Santa e della sua famiglia attraverso i loro cimeli

3) Approfondire le testimonianze del periodo romano e medievale del territorio di Las Plassas e del suo Castello legato al Giudicato di Arborea; 4) Visitare il Museo Multimediale MudA e sperimentare un nuovo modo approccio all’allestimento e fruizione di un museo archeologico.



LUOGO E ORARIO D'INCONTRO

La visita inizierà a Sanluri lunedì 2 aprile alle 10:30, e terminerà a Las Plassas nel pomeriggio. L'appuntamento è davanti all'ingresso del Castello di Sanluri in Via Nino Villa Santa, 1 (Coordinate: 39.563286, 8.897851). Visiteremo il Castello per circa un'ora e mezza, poi dopo la pausa pranzo ci recheremo a Las Plassas per la visita al Museo Multimediale (MudA).



ITINERARIO

A) Punto di incontro: davanti all’ingresso del Castello di Sanluri in Via Nino Villa Santa, 1, Sanluri

B) Pranzo presso Casa Tipica S’Antigu a Lunamatrona

C) Museo multimediale del Regno di Arborea a Las Plassas



COSTO

Per i soci la visita avrà un costo di 10€. I nuovi soci pagheranno solo il tesseramento a Mare Calmo (10€). La tessera di Mare Calmo, valida per 1 anno dal momento della sottoscrizione, dà diritto a un’attività gratuita al mese e comprende l’assicurazione per la partecipazione a tutte le attività. Il pranzo presso Casa Tipica S’Antigu ha un costo di 20€ (bibite speciali, caffé e digestivo esclusi). Il biglietto per l’accesso al Castello di Sanluri ha un costo di 5€. Il biglietto per l’accesso al Museo Multimediale del Regno di Arborea ha un costo di 5€. Possibili ulteriori sconti per gruppi o fasce d’età.



PRENOTAZIONE

Per partecipare all’evento è necessario compilare il modulo di prenotazione sul sito www.marecalmo.org, oppure inviare una mail all’indirizzo info@marecalmo.org, o ancora chiamare o inviare un sms al numero (0039) 3407104957 indicando il numero di partecipanti, i dati anagrafici (carta d’identità e codice fiscale) di ognuno e un recapito telefonico. Per questioni organizzative, vi invitiamo a confermare la vostra adesione entro venerdì 30 marzo. Fate presto, i posti sono limitati!



INDICAZIONI PRATICHE

È consigliato munirsi di abbigliamento adatto per escursioni (tuta o jeans, scarpe per camminata, ecc.) e una bottiglia d’acqua.





ORGANIZZAZIONE

Mare Calmo

Sito internet: https://www.marecalmo.org

Email: info@ marecalmo .org

Telefoni: 3407104957

Tags