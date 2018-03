Pasquetta tra i graniti del Monte Genis a Villasalto

La Pasquetta targata Inside Sardinia, come al solito, è una pasquetta alternativa, una giornata all’insegna del divertimento e della conoscenza. Immersi in ambienti mai scontati, proponiamo da anni escursioni in località dal grande fascino, ma lontani dai sovraffollati ritrovi pasquali. Per noi sarebbe più semplice accompagnarvi verso mete più conosciute, ma, per nostra scelta, quest’anno vi porteremo a conoscere una regione semisconosciuta della nostra terra: il Monte Genis, nel cuore del Sarrabus-Gerrei.



Vi proporremo un itinerario di media difficoltà, lungo sterrate, mulattiere, sentieri, tra tafoni di granito e bellissimi porfidi, torrenti, alte pareti rocciose, panorami su tutto il centro Sardegna.

Scopriremo i siti archeologici e la storia di quella che un tempo fu la Galilla.



Vedremo le antiche neviere, le vie della transumanza, seguiremo il sentiero Italia e intercetteremo le vie dell’Argento, immersi in paesaggi lunari. Sarà un viaggio nel tempo e nella storia condito dal bellissimo clima giovane e allegro che ci contraddistingue. Un evento da non perdere! L'escursione può subire variazioni a discrezione degli accompagnatori!



NUMERO LIMITATO DI POSTI



Attrezzatura obbligatoria: Scarpe da trekking alte. Attrezzatura consigliata: Acqua 1,5 litri, pranzo al sacco, zaino leggero e comodo, busta di nylon, abbigliamento adatto al percorso e alla stagione (pantaloni lunghi, maglietta tecnica o maglia termica, giacca in pile, kway, scaldacollo, guanti), un cambio completo da tenere in macchina. Contributo spese: 15 euro Lunghezza: 10 km Dislivello: 600m Difficoltà tecnica: E (Escursionistico) Difficoltà Fisica: Media Terreno: sterrate, sentiero, mulattiere. Iscrivetevi entro Sabato 31 Marzo!



L'escursione è riservata ai tesserati. Se non siete ancora tesserati scrivete a Inside Sardinia, indicandoci i vostri dati: Nome e Cognome -Luogo e data di Nascita- Codice Fiscale -Indirizzo - Telefono- Email



Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci! Per info tel. Laura 3484660283 , 3494060498 Francesco, info@insidesardinia.com Vi aspettiamo!





ORGANIZZAZIONE

Tags