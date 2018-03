Su Lignu Santu Veneradu: a Torpè Cantos cun boghe lastimosa

Rinnoviamo anche quest'anno la nostra manifestazione per la Santa Pasqua attraverso un concerto dove troveranno spazio sia i canti tradizionali sardi de " Sa Chida Santa " sia i canti Sacri Gregoriani tipici di questo periodo.



Lo faremo insieme ai nostri fratelli del Coro Polifonico di Oliena, agli amici del Tenore "Sa Madalena" di Silanus e grazie alla voce recitante di Salvatore Piredda sotto la direzione artistica del nostro Maestro Francesco Ganga.





Quest'anno dedichiamo la manifestazione all'amico e paladino del Folk Eugenio Chessa, purtroppo prematuramente scomparso.



Un'altra occasione che sfruttiamo a pieno per soddisfare uno dei nostri principali obiettivi, "f are cultura" mantenendo alta la bandiera delle nostre belle tradizioni sarde e avendo l'orecchio sempre ben attento su brani musicali classici/gregoriani che sostengono da secoli i testi liturgici in latino.





ORGANIZZAZIONE

Associazione Culturale Coro Baronia di Torpè

Sito internet: http://www.corobaroniaditorpe.org

Email: info@ corobaroniaditorpe .org

Telefoni: Coro Baronia di Torpè, tel. 339.1.444.087

