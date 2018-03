Week End all'Hotel Supramonte!

«E comente est ch’ant fattu sos pastores a si fagher cun truncos sos caminos inue est logu de sos boladores?»



Da una poesia di Cesare Carta di Baunei "Ma come hanno fatto i Pastori a crearsi con i tronchi dei passaggi là dove osano solo le aquile?"



La risposta potremo averla solo andando in quei luoghi cosi impervi, quasi inaccessibili che offrono agli occhi di chi guarda scenari di grande bellezza e la sensazione di pace assoluta :-).



Quella che vi proponiamo non è una semplice escursione ma un'esperienza di 2 giorni immersi nella natura incontaminata del Supramonte di Baunei, tra montagna, mare e antichi ovili.



E’ un luogo perfetto dove ricaricare le energie, staccare la spina dalla routine e passare due giorni in ottima compagnia immersi nella natura ascoltando i silenzi delle montagne, il rumore delle onde e il belare delle capre e delle pecore.





Giorno 1

Raggiunto l’abitato di Baunei incontreremo le guide locali che con i fuoristrada ci accompagneranno nell’ l’altopiano del Golgo per un breve trekking esplorativo dove potremo visitare antiche pozze d’acqua denominate "As Piscinas" e la voragine carsica di “Su Sterru” la più profonda d’Europa. Dopo la visita arriveremo all'ovile della nostra guida da cui prenderemo un sentiero che ci permetterà di raggiungere una delle più famose terrazze panoramiche del Supramonte, la spettacolare “Punta Salinas” da dove ammireremo un bellissimo panorama che spazia su tutto il Golfo di Orosei. La sera faremo rientro nell’ovile a 5 stelle di Salvatore, dove sistemate le tende, avremo la possibilità di degustare un’ottima cena a base di prodotti locali e ammirare le stelle chiacchierando tutti insieme. La TV non c'e :-). Ma a chi dovesse mancare, è previsto il cinema all'aperto, “Sotto le Stelle” e la puntata che andrà in onda è Guardando le stelle Sky watching :-). Poi la mattina presto, andrà in onda lo spettacolo della bellissima alba.



Giorno 2

Dopo la colazione, partenza per la conquista di una delle più belle spiagge del Golfo di Orosei, a tutti conosciuta come Cala Mariolu (Spiaggia dei Ladri), chiamata invece in sardo Ispuligidenie. Il percorso è impegnativo, per questo abbiamo previsto il rientro in gommone, se le condizioni meteo lo permetteranno. Il trasferimento in gommone è di circa una ora fino al porto di Santa Maria Navarrese, durante il tragitto percorreremo uno dei tratti di costa tra i più suggestivi della costa di Baunei. Raggiunto il porto di Santa Maria Navarrese ad attenderci i fuoristrada che ci accompagneranno alle nostre auto.



Per tutto il percorso saremo accompagnati da una Guida ambientale escursionistica d’eccezione, Salvatore, che ci racconterà le storie di chi come lui vive e ha passato gran parte della sua vita in Supramonte.



Ascoltando i suoi racconti capiremo molto di più di quelle montagne e delle difficoltà che i “pastori scalatori” hanno dovuto affrontare abitando e lavorando duramente in quei luoghi. Una bella esperienza che difficilmente dimenticherete!



Incluso nel prezzo:

• Pernottamento in ovile, tende e materassini possono essere forniti (comunicarlo prima)

• Accompagnamento di guida ambientale escursionista

• Accompagnamento di guide turistiche

• Trasferimenti in fuoristrada e in gommone

• Colazione e cena (se ci sono persone allergiche, vegetariani o vegani, comunicatelo prima)





ORGANIZZAZIONE

Sardinia Slow Experience

Sito internet: https://www.facebook.com/events/1686877311396005/

Email: info@ sardiniaslowexperience .com

Telefoni: 347065180

